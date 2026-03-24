В «Мерседесе» представили особую ливрею для Гран-при Японии
Команда «Мерседес» представила особую ливрею болидов для предстоящего Гран-при Японии.
Дизайн ливреи был разработан в рамках маркетинговой компании, связанной с новой линией одежды, которую в «Мерседесе» выпустили в сотрудничестве с японским дизайнером Йоджи Ямамото.
Особенностью ливреи являются «открывающиеся глаза волка», которые будут появляться при использовании активной аэродинамики и выдвижении пластины на переднем антикрыле.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Астон Мартин тоже должен сделать что-то подобное. например окрасить логотип хонда в коричневый
Можно также яростное, как у самурая, лицо Алонсо на крыло нанести, который кричит "Gp2 engine", ну или рентген снимок его позвоночника
Это в честь Тото Вольфа?)
И чего? Речь про ливрею крыла? На остальное краски не хватило?
А говорят у Мерседеса ФИА крыло проверяет?
Да, в твиттере (как минимум) поднялась волна, что у мерсов переднее крыло ненадолго застывает в промежуточном положении, что очень похоже на прямое нарушение регламента.
Фанатский рейтинг сезона: https://www.sports.ru/automoto/blogs/3392284.html
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем