В «Мерседесе» представили особую ливрею для Гран-при Японии

Команда «Мерседес» представила особую ливрею болидов для предстоящего Гран-при Японии .

Дизайн ливреи был разработан в рамках маркетинговой компании, связанной с новой линией одежды, которую в «Мерседесе» выпустили в сотрудничестве с японским дизайнером Йоджи Ямамото.

Особенностью ливреи являются «открывающиеся глаза волка», которые будут появляться при использовании активной аэродинамики и выдвижении пластины на переднем антикрыле.

