В «Мерседесе» представили особую ливрею для Гран-при Японии

В Японии у «Мерседеса» будет особая ливрея.

Команда «Мерседес» представила особую ливрею болидов для предстоящего Гран-при Японии.

Дизайн ливреи был разработан в рамках маркетинговой компании, связанной с новой линией одежды, которую в «Мерседесе» выпустили в сотрудничестве с японским дизайнером Йоджи Ямамото.

Особенностью ливреи являются «открывающиеся глаза волка», которые будут появляться при использовании активной аэродинамики и выдвижении пластины на переднем антикрыле.

Астон Мартин тоже должен сделать что-то подобное. например окрасить логотип хонда в коричневый
Можно также яростное, как у самурая, лицо Алонсо на крыло нанести, который кричит "Gp2 engine", ну или рентген снимок его позвоночника
Это в честь Тото Вольфа?)
И чего? Речь про ливрею крыла? На остальное краски не хватило?
А говорят у Мерседеса ФИА крыло проверяет?
Да, в твиттере (как минимум) поднялась волна, что у мерсов переднее крыло ненадолго застывает в промежуточном положении, что очень похоже на прямое нарушение регламента.
