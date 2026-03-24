  Даниэль Хункаделья: «Своим выступлением Ферстаппен опроверг все сомнения»
Даниэль Хункаделья: «Своим выступлением Ферстаппен опроверг все сомнения»

Хункаделья выступил в защиту Ферстаппена.

Пилот команды «Винвард» Даниэль Хункаделья, выступающий в Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS; серия по гонкам на выносливость на трассе «Нюрбургринг») в одном экипаже с Максом Ферстаппеном, выступил в защиту четырехкратного чемпиона.

Хункаделья ответил на мнение комментатора NLS Питера Сноудона, который заявил, что в гонке «24 часа Нюрбургринга» Ферстаппен будет самым слабым звеном в своем экипаже, поскольку у него вообще нет опыта участия в суточных марафонах.

«В пятницу ему потребовалось всего два круга, чтобы набрать нужную скорость. Он выиграл поул с заметным запасом. Он проехал весь первый отрезок, приклеившись к одному из лучших гонщиков GT3 на «Нюрбургринге», сумев обогнать его на последнем круге [своего отрезка].

В то же время Макс явно не стеснялся активно действовать в трафике, обгоняя круговых при первой же возможности. Так что я считаю, что своим выступлением он в полной мере опроверг данное заявление», – рассказал Хункаделья.

Ферстаппен лихо ворвался в суперкары: победы на «Феррари» и «Мерседесе», всеобщий ажиотаж и внезапный дисквал

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
Жаль что победу обнулили, но не думаю что Макс сильно расстроился
Ну он многократный чемпион формулы 1 , конечно он будет на чем угодно быстрым если это касается 4х колес и гоночного кольца .
