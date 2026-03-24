Гельмут Марко о чемпионе 2026 года: «Все указывает на Расселла»

Марко прогнозирует титул Расселла.

Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал о том, кого считает основным фаворитом в борьбе за победу в чемпионате.

«Команда «Мерседес » сейчас находится в своем отдельном классе. И сейчас мы видим еще не все, на что они способны. Антонелли хороший гонщик. Он всегда был быстр, а сейчас, с опытом, он становится только быстрее.

Что касается того, кто станет чемпионом – то все указывает на Расселла . Он достаточно быстр и опытен», – рассказал Марко.

