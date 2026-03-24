Гельмут Марко о чемпионе 2026 года: «Все указывает на Расселла»

Марко прогнозирует титул Расселла.

Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал о том, кого считает основным фаворитом в борьбе за победу в чемпионате.

«Команда «Мерседес» сейчас находится в своем отдельном классе. И сейчас мы видим еще не все, на что они способны. Антонелли хороший гонщик. Он всегда был быстр, а сейчас, с опытом, он становится только быстрее.

Что касается того, кто станет чемпионом – то все указывает на Расселла. Он достаточно быстр и опытен», – рассказал Марко.

Рейтинг силы на старте сезона «Ф-1»: «Макларен» и «Ред Булл» совсем безнадежны?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: OE24
Настрой Тотты указывает на Кими, чтобы на 27 Тапка пригласить
Ответ Eclipse7
Настрой Тотты указывает на Кими, чтобы на 27 Тапка пригласить
О, да Вы разбираетесь в настройках! Настройщик наверное?
Ответ Игорь Федейкин
О, да Вы разбираетесь в настройках! Настройщик наверное?
Всё таки логика в этом есть
Рейтинг от спортс (Рассел не 1-й): https://www.sports.ru/automoto/blogs/3392284.html
Рекомендуем
Главные новости
Гран-при Японии-2026. Расписание трансляций
вчера, 18:45
Гельмут Марко: «Если убрать старты «Феррари», в гонках «Ф-1» сейчас не происходит ничего интересного»
вчера, 18:19
Ральф Шумахер: «В конце прямой скорость машины может упасть на 40-50 км/ч, хотя гонщик не убирает ногу с педали. В «Ф-1» понимают, что есть проблема»
вчера, 16:53
На покупку акций «Альпин» претендует владелец бейсбольной команды «Нью-Йорк Метс»
вчера, 16:07
Изак Аджар: «Надеюсь, что «Ред Булл» станет немного быстрее уже на Гран-при Японии»
вчера, 15:08
В «Мерседесе» представили особую ливрею для Гран-при Японии
вчера, 14:25Фото
Даниэль Хункаделья: «Своим выступлением Ферстаппен опроверг все сомнения»
вчера, 13:43
Уитли придется минимум год ждать перехода из «Ауди» в «Астон Мартин» (Planet F1)
вчера, 11:49
Джолион Палмер: «Ферстаппен будет искать способ попасть в «Мерседес»
вчера, 11:09
Джеймс Хинчклифф: «Да, Хэмилтон вернулся. Они с Леклером борются на равных»
вчера, 10:43
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем