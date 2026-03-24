Уитли придется минимум год ждать перехода из «Ауди» в «Астон Мартин» (Planet F1)
Потенциально новый руководитель «Астон Мартин» Джонатан Уитли может провести длительный обязательный отпуск после ухода из «Ауди».
По информации Planet F1, Уитли, который согласился на предложение «Астон Мартин» и решил покинуть «Ауди», не сможет приступить к своим обязанностям на новом месте работы в ближайшее время.
Считается, что Уитли придется провести в так называемом «обязательном отпуске» – что является частой практикой при переходе инженеров из одной команды «Ф-1» в другую – как минимум год.
«Астон Мартин» и «Ауди» ведут переговоры по данному вопросу – и при получении достаточной финансовой компенсации в «Ауди» могут снизить требования к длительности перерыва для Уитли.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: PlanetF1
Если только - включит прагматизм. Посмотрим - какой он у него.