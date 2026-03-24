Уитли придется минимум год ждать перехода из «Ауди» в «Астон Мартин» (Planet F1)

Уитли могут вынудить целый год ждать переход в «Астон Мартин».

Потенциально новый руководитель «Астон Мартин » Джонатан Уитли может провести длительный обязательный отпуск после ухода из «Ауди».

По информации Planet F1, Уитли, который согласился на предложение «Астон Мартин» и решил покинуть «Ауди», не сможет приступить к своим обязанностям на новом месте работы в ближайшее время.

Считается, что Уитли придется провести в так называемом «обязательном отпуске» – что является частой практикой при переходе инженеров из одной команды «Ф-1» в другую – как минимум год.

«Астон Мартин» и «Ауди» ведут переговоры по данному вопросу – и при получении достаточной финансовой компенсации в «Ауди » могут снизить требования к длительности перерыва для Уитли.

