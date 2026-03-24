Джолион Палмер: «Ферстаппен будет искать способ попасть в «Мерседес»

Палмер прогнозирует переговоры Ферстаппена с «Мерседесом».

Эксперт F1TV и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер считает, что на фоне невыразительной формы «Ред Булл» Макс Ферстаппен будет искать способы перейти в «Мерседес».

«Переговоры будут иметь место. Потому что, как мы говорили еще в прошлом году, «Ред Булл» точно не выиграет титул в нынешнем сезоне.

В прошлом году все выглядело так, что перед «Ред Булл» стоит слишком сложная задача и что у них очень уж много дел. Так все выглядит и сейчас. Но Макс Ферстаппен здесь явно не для того, чтобы бороться за восьмое место. Он в «Ф-1» не ради того, чтобы не иметь возможности даже побороться за место на подиуме.

И Макс будет искать способ попасть в «Мерседес», ведь сейчас именно у них лучшая машина в пелотоне. И «Мерседес» будет как минимум входить в число претендентов на титул в ближайшие несколько лет.

Ну и представьте себя на месте Тото Вольфф. Вы не можете позволить себе проигнорировать звонок Макса Ферстаппена. И, как мы видели, в прошлом году эти обсуждения уже имели место – и они привели к определенным трениям. И на пресс-конференции в Австрии Джордж Расселл недоумевал, спрашивая: «Почему вы задаете эти вопросы мне? Ведь я стабильно побеждаю Кими Антонелли. Так что вам лучше задавать эти вопросы ему», – рассказал Палмер.

Ферстаппен лихо ворвался в суперкары: победы на «Феррари» и «Мерседесе», всеобщий ажиотаж и внезапный дисквал

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
Да ладно вам, зачем им Макс? У них есть быстрая машина, есть Джордж, который может спокойно взять титул, есть Кими, из которого они собираются создать своего Макса. Им проще обгонять его на трассе и говорить, что они опять мультичемпиона обогнали. Что Макс может дать Мерседесу? Титул? С такой машиной это может сделать и Джордж и Кими. Реклама? Если за Мерседес будут побеждать пилоты из их молодёжной программы, а не специально приглашённая звезда, то это будет хорошей рекламой команды. Притом и по деньгам это менее затратно.
Ф1 это бизнес, наверняка подписание Макса поднимет акции, поэтому Тото до сих пор Макса держит в голове, с ним то титулы почти гарантированы, а в этом сезоне еще не факт, может феррари вдруг изменят ход, т е титул еще не гарантирован
Всё это актуально, пока у Мерседеса есть машина, на поколение опережающая конкурентов. А потом кто-то конкурентов подтянется, и за рулем конкурента будет Макс Ферстаппен. В прошлом году все увидели, на что Макс способен, когда он чуть не отобрал гарантированный титул у Маков.
Приглашение Макса - двойная страховка на такой случай. Ты и гарантируешь, что он едет за тебя, и гарантируешь, что он не едет за конкурента.
Ну а Кими как новый Макс… камон, пока это больше мечта, чем реальность.
Ну на Мерседесе Максу вновь понравится Ф1 , да и для местных глоров будет новая возможность воспеть талант , который на 5й машине титулы штампует . Единственное , нужно напарника кого нибудь типа Переса или Цуноды , а то Антонелли или тем более Рассел как-то не по максовски будет , ишь чего , на две машины работать , а не только на одного солнцеликого.
только теперь, в отличии от прошлого года, уже Тото хозяин положения, он будет диктовать условия зарплаты, когда весь мир лицезрел новую самовозку мерсов. На ней и Антонелли побеждает уже даже. А он не получает почти 100 миллионов, столько сколько хочет Макс.
но это было бы конечно забавно, если бы Рассела кикнули с команды, как только он наконец обрёл под жопой чемпионский болид, он же столько этого ждал и терпел
У Тото с Максом - появится шанс (более реальный!) получить 8-микратного.
(Льюис пришёл в АМГ - с 1 титулом, а не с 4-мя.)
Т.ч. - он и поэтому в нём заинтересован.
Джордж конечно - тогда окажется (опро)кинутым.
Посмотрим - как поступит Тото.
Сейчас реально - все карты (козырные) у него на руках.
Не забывай что Йос это осьминог который запускает свои щупальца во все нужные и ненужные места. И уже выжил и руководителя команды (хотя и Макс это отрицает, но кто нам, обычным смертным скажет правду) и много что подмял под себя в РБР. Нужно ли это Тото? Я очень сомневаюсь. Это подписать себе самоубийство. Придётся убрать Рассела, уже записного действующего чемпиона(фанаты, руководство и вообще большинство просто не поймёт этого шага), Антонелли поставить на место или тоже куда то сплавить (ибо малой как не крути прибавляет и вряд ли захочет быть падаваном у четырехкратного а максик неоднократно кричал я пойду в команду только там где мне гарантирован N1), приготовиться к войне с Йосом, просто ради того чтобы попробовать слепить восьмикратного из бывшего воспитанника главного конкурента последних лет и еще выдать ему рекордную зарплату? Как-то уж слишком мазохистично. Вообще много проблем у Макса из за отца. Льюис в своё время отказался от менеджерства отца ибо тоже пошли проблемы. Тут тоже ситуация, которая может сыграть против нидерландца.
Словами директора автоваза «можно, а зачем?» у них есть быстрые Рассел и Кими, которые без проблем заберут титулы. Ещё в прошлом году, когда было придумана легенда, что Макс борется с Маками за чемпионство на 4 машине чемпионата, у него были все карты в руки, его действительно хотел Мерседес. А сейчас когда у них и без него все прекрасно, зачем он им? Плюс Йос любит все подстраивать под себя, из за этого в рб в итоге хватало скандалов-итого ушли Хорнер, Ньюи и т.д. Я не говорю что во всем этом виноват ферстаппен старший, но то что все это закрутилось в большой и снежный ком, в результате где сейчас РБ, он был главным подкидывателем дров. Я сомневаюсь что достаточно спокойная атмосфера за все правление Тото в команде не устраивает руководство, и им хочется интриг и всего прочего—они понимают, кто такие Ферстаппены. А Макс наоборот сейчас не пойми где. Пока что-то выжать из своего трактора он не в состоянии, собраться и работать не хочет, только ноет на регламент и ужасную машину.
вот теперь интересно, на каких условиях Джордж продлился) и не прощёлкал ли Макс свой шанс в прошлом году, взяв год на раздумье.
Забавно, тут все полгода назад писали, что Макс возьмет год на то, чтобы осмотреться и перейдёт в самую быструю команду, а теперь оказывается, что в самую быструю команду ещё и не факт что возьмут.
Макс " случайно " встретитТото на его яхте и обо всём договорится.
Если (вдруг!) до сих пор не договорился)
Тото в прошлом году использовал Макса, чтобы сторговаться с Расселом. поматросил и бросил. а фантики Тапка по-прежнему верят, что этот токсичный актив кому-то нужен. на новых машинах он пока не шибко быстрее Аджара (и это в РБ) и без умолку стонет.
то есть, вместо гармонии по дешёвке и гарантированных титулов, Тото захочет заплатить много-много денег, чтобы привнести интриги-сканадалы-расследования, ехать чемп одной машиной и постоянно ждать нож в спину от Ёси. план прям как швейцарские часы.
