Джолион Палмер: «Ферстаппен будет искать способ попасть в «Мерседес»
Эксперт F1TV и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер считает, что на фоне невыразительной формы «Ред Булл» Макс Ферстаппен будет искать способы перейти в «Мерседес».
«Переговоры будут иметь место. Потому что, как мы говорили еще в прошлом году, «Ред Булл» точно не выиграет титул в нынешнем сезоне.
В прошлом году все выглядело так, что перед «Ред Булл» стоит слишком сложная задача и что у них очень уж много дел. Так все выглядит и сейчас. Но Макс Ферстаппен здесь явно не для того, чтобы бороться за восьмое место. Он в «Ф-1» не ради того, чтобы не иметь возможности даже побороться за место на подиуме.
И Макс будет искать способ попасть в «Мерседес», ведь сейчас именно у них лучшая машина в пелотоне. И «Мерседес» будет как минимум входить в число претендентов на титул в ближайшие несколько лет.
Ну и представьте себя на месте Тото Вольфф. Вы не можете позволить себе проигнорировать звонок Макса Ферстаппена. И, как мы видели, в прошлом году эти обсуждения уже имели место – и они привели к определенным трениям. И на пресс-конференции в Австрии Джордж Расселл недоумевал, спрашивая: «Почему вы задаете эти вопросы мне? Ведь я стабильно побеждаю Кими Антонелли. Так что вам лучше задавать эти вопросы ему», – рассказал Палмер.
Приглашение Макса - двойная страховка на такой случай. Ты и гарантируешь, что он едет за тебя, и гарантируешь, что он не едет за конкурента.
Ну а Кими как новый Макс… камон, пока это больше мечта, чем реальность.
но это было бы конечно забавно, если бы Рассела кикнули с команды, как только он наконец обрёл под жопой чемпионский болид, он же столько этого ждал и терпел
(Льюис пришёл в АМГ - с 1 титулом, а не с 4-мя.)
Т.ч. - он и поэтому в нём заинтересован.
Джордж конечно - тогда окажется (опро)кинутым.
Посмотрим - как поступит Тото.
Сейчас реально - все карты (козырные) у него на руках.
Забавно, тут все полгода назад писали, что Макс возьмет год на то, чтобы осмотреться и перейдёт в самую быструю команду, а теперь оказывается, что в самую быструю команду ещё и не факт что возьмут.
то есть, вместо гармонии по дешёвке и гарантированных титулов, Тото захочет заплатить много-много денег, чтобы привнести интриги-сканадалы-расследования, ехать чемп одной машиной и постоянно ждать нож в спину от Ёси. план прям как швейцарские часы.