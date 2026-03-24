Джолион Палмер: «Ферстаппен будет искать способ попасть в «Мерседес»

Палмер прогнозирует переговоры Ферстаппена с «Мерседесом».

Эксперт F1TV и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер считает, что на фоне невыразительной формы «Ред Булл» Макс Ферстаппен будет искать способы перейти в «Мерседес».

«Переговоры будут иметь место. Потому что, как мы говорили еще в прошлом году, «Ред Булл » точно не выиграет титул в нынешнем сезоне.

В прошлом году все выглядело так, что перед «Ред Булл» стоит слишком сложная задача и что у них очень уж много дел. Так все выглядит и сейчас. Но Макс Ферстаппен здесь явно не для того, чтобы бороться за восьмое место. Он в «Ф-1» не ради того, чтобы не иметь возможности даже побороться за место на подиуме.

И Макс будет искать способ попасть в «Мерседес», ведь сейчас именно у них лучшая машина в пелотоне. И «Мерседес» будет как минимум входить в число претендентов на титул в ближайшие несколько лет.

Ну и представьте себя на месте Тото Вольфф . Вы не можете позволить себе проигнорировать звонок Макса Ферстаппена. И, как мы видели, в прошлом году эти обсуждения уже имели место – и они привели к определенным трениям. И на пресс-конференции в Австрии Джордж Расселл недоумевал, спрашивая: «Почему вы задаете эти вопросы мне? Ведь я стабильно побеждаю Кими Антонелли. Так что вам лучше задавать эти вопросы ему», – рассказал Палмер.

Ферстаппен лихо ворвался в суперкары: победы на «Феррари» и «Мерседесе», всеобщий ажиотаж и внезапный дисквал