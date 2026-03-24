Джеймс Хинчклифф: «Да, Хэмилтон вернулся. Они с Леклером борются на равных»

Хинчклифф оценил прогресс Хэмилтона в новом сезоне.

Бывший пилот «Индикара» и эксперт F1TV Джеймс Хинчклифф отметил, что результаты и скорость Льюиса Хэмилтона в новом сезоне позволяют надеяться на возвращение британца в число претендентов на борьбу за самые высокие места.

Прошлый сезон стал первым в карьере Хэмилтона, когда ему ни разу не удалось попасть на подиум за весь год. В этом сезоне Хэмилтон уже сумел попасть в топ-3 на Гран-при Китая.

«Можно вернуться даже в 2022-й год – Хэмилтону никогда не нравились эти болиды [предыдущего поколения]. Ему просто не нравился предыдущий регламент – это связано с особенностями пилотажа. Мы все знаем, каковы предпочтения Льюиса при прохождении поворотов, и что на тех машинах такой подход просто не мог сработать.

Так что у Хэмилтона всегда была надежда на новые правила – на то, что поведение новой машины будет более традиционным, что она будет лучше подходить его стилю пилотажа. И именно это мы сейчас и наблюдаем.

Добавьте к этому и то, что в «Феррари» хорошо сделали домашнее задание. У них мощный двигатель и отличное шасси, и теперь Льюис на равных ведет борьбу с Шарлем Леклером, которого последние пять лет многие считали гонщиком, способным бороться за чемпионский титул. И который в прошлом году систематически уничтожал Льюиса. А теперь они борются на равных. Так что да, Льюис вернулся. И сейчас мы видим то, на что надеялись многие болельщики «Феррари», – рассказал Хинчклифф.

«Феррари» в Китае все сделала правильно: дала шанс Хэмилтону и Леклеру в проигранной гонке

Источник: motorsport.com
Льюис Хэмилтон
Феррари
Формула-1
Шарль Леклер
Зря списывали Хэма. Я не его фанат, но объективно он один из лучших в пелетоне. А его провал в прошлом сезоне можно легко объяснить. Он неплохо стартовал, но после того как Феррари решили забить на сезон ( а это было после дисквалификации), он просто потерял мотивацию. Его интересует титул или хотябы реальная борьба за его. Сейчас Феррари позволяет бороться за титул и Хэм сразу воскрес. Но если Феррари опять начнут творить херню, как они любят делать, то Хэм может и закончить карьеру. Я также думаю, что это последний сезон для Алонсо. Я не представляю, как они смогут прокачать машину, чтобы она стала хотябы немного перспективной в плане борьбы за титул. А ведь у Алонсо в мечтах третий титул, но он не может ждать хорошую машину вечно, он уже далеко не молод.
Надо же.. стоило проехать лишь одну гонку лучше за Леклера, и тут же люди забыли что в прошлом году, Хэмильтон выиграл спринт на той же трассе.. это просто трасса из парочки тех где Хэмильтон хорошо себя чувствует.. и то, Леклер был рядом, совсем близко.. вот как можно обнулить всю статистику, и петь дифирамбы исходя из результатов лишь одного Китая😅
Австралию Льюис проехал лучше Леклера, его гоночный темп на одинаковой тактике был гораздо лучше. Он после пит-стопа отыграл 7 секунд отставания. Так что посмотрим, легко Леклеру точно не будет. И надо помнить что между ними сколько там 10+ лет разницы. В 41 возможно Леклер уже будет работать корреспондентом какого Sky Sports, а не бороться с "молодыми гениями".
Ну нельзя же быть таким ... "не острым".
Что ты будешь говорить после этих выходных?
А на первом этапе было что-то другое?
Иногда лучше промолчать... 😉
Очень хочу чтобы у Льюиса в этом году все получилось в Феррари. Но что то рано все начали петь деферамбы и Льюису и Феррари. Давайте подождем хотя бы четверть сезона, а там к лету уже станет немного понятней.
