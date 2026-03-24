Джеймс Хинчклифф: «Да, Хэмилтон вернулся. Они с Леклером борются на равных»
Бывший пилот «Индикара» и эксперт F1TV Джеймс Хинчклифф отметил, что результаты и скорость Льюиса Хэмилтона в новом сезоне позволяют надеяться на возвращение британца в число претендентов на борьбу за самые высокие места.
Прошлый сезон стал первым в карьере Хэмилтона, когда ему ни разу не удалось попасть на подиум за весь год. В этом сезоне Хэмилтон уже сумел попасть в топ-3 на Гран-при Китая.
«Можно вернуться даже в 2022-й год – Хэмилтону никогда не нравились эти болиды [предыдущего поколения]. Ему просто не нравился предыдущий регламент – это связано с особенностями пилотажа. Мы все знаем, каковы предпочтения Льюиса при прохождении поворотов, и что на тех машинах такой подход просто не мог сработать.
Так что у Хэмилтона всегда была надежда на новые правила – на то, что поведение новой машины будет более традиционным, что она будет лучше подходить его стилю пилотажа. И именно это мы сейчас и наблюдаем.
Добавьте к этому и то, что в «Феррари» хорошо сделали домашнее задание. У них мощный двигатель и отличное шасси, и теперь Льюис на равных ведет борьбу с Шарлем Леклером, которого последние пять лет многие считали гонщиком, способным бороться за чемпионский титул. И который в прошлом году систематически уничтожал Льюиса. А теперь они борются на равных. Так что да, Льюис вернулся. И сейчас мы видим то, на что надеялись многие болельщики «Феррари», – рассказал Хинчклифф.
Что ты будешь говорить после этих выходных?
А на первом этапе было что-то другое?
Иногда лучше промолчать... 😉