Джеймс Хинчклифф: «Да, Хэмилтон вернулся. Они с Леклером борются на равных»

Хинчклифф оценил прогресс Хэмилтона в новом сезоне.

Бывший пилот «Индикара» и эксперт F1TV Джеймс Хинчклифф отметил, что результаты и скорость Льюиса Хэмилтона в новом сезоне позволяют надеяться на возвращение британца в число претендентов на борьбу за самые высокие места.

Прошлый сезон стал первым в карьере Хэмилтона, когда ему ни разу не удалось попасть на подиум за весь год. В этом сезоне Хэмилтон уже сумел попасть в топ-3 на Гран-при Китая.

«Можно вернуться даже в 2022-й год – Хэмилтону никогда не нравились эти болиды [предыдущего поколения]. Ему просто не нравился предыдущий регламент – это связано с особенностями пилотажа. Мы все знаем, каковы предпочтения Льюиса при прохождении поворотов, и что на тех машинах такой подход просто не мог сработать.

Так что у Хэмилтона всегда была надежда на новые правила – на то, что поведение новой машины будет более традиционным, что она будет лучше подходить его стилю пилотажа. И именно это мы сейчас и наблюдаем.

Добавьте к этому и то, что в «Феррари» хорошо сделали домашнее задание. У них мощный двигатель и отличное шасси, и теперь Льюис на равных ведет борьбу с Шарлем Леклером , которого последние пять лет многие считали гонщиком, способным бороться за чемпионский титул. И который в прошлом году систематически уничтожал Льюиса. А теперь они борются на равных. Так что да, Льюис вернулся. И сейчас мы видим то, на что надеялись многие болельщики «Феррари», – рассказал Хинчклифф.

