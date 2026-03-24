Гельмут Марко о шансах Ферстаппена: «Ред Булл» известен умением догонять отыгрываться и догонять соперников. Все еще возможно»
Марко допускает борьбу Ферстаппена за победы.
Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мнением о шансах Макса Ферстаппена вмешаться в борьбу за победы в нынешнем сезоне.
Марко считает, что в «Ред Булл» способны улучшить свой болид и навязать борьбу лидерам.
«Команда «Ред Булл» известна своим умением отыгрываться, наверстывать упущенное и догонять соперников, действуя быстро и эффективно. Так что все еще возможно.
Хорошей новостью для «Ред Булл» стала отмена двух апрельских Гран-при, что даст команде больше времени для работы над болидом», – рассказал Марко.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: OE24
