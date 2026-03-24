Хуан-Пабло Монтойя: «Если Хэмилтон начнет регулярно побеждать Леклера, он залезет Шарлю в голову»
Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя поделился мнением о прогрессе Льюиса Хэмилтона в сезоне-2026 и перспективах в противостоянии с напарником по команде Шарлем Леклером.
«Видно, что сейчас Хэмилтон голоден до успеха и что он комфортно чувствует себя за рулем этого болида. Думаю, сейчас вокруг Хэмилтона собралась хорошая рабочая группа, условия заметно улучшились в сравнении с тем, что было в прошлом году, улучшилась поддержка. И это и правда многое изменило.
Уверен, что хорошая работа окупится. Если Льюис начнет регулярно побеждать Шарля Леклера, то ему удастся залезть напарнику в голову», – рассказал Монтойя.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Шарль прекрасно видит/знает - расслабляться ему и сейчас не придётся.