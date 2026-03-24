  • Хуан-Пабло Монтойя: «Если Хэмилтон начнет регулярно побеждать Леклера, он залезет Шарлю в голову»
Хуан-Пабло Монтойя: «Если Хэмилтон начнет регулярно побеждать Леклера, он залезет Шарлю в голову»

Монтойя высказался о перспективах Хэмилтона.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя поделился мнением о прогрессе Льюиса Хэмилтона в сезоне-2026 и перспективах в противостоянии с напарником по команде Шарлем Леклером.

«Видно, что сейчас Хэмилтон голоден до успеха и что он комфортно чувствует себя за рулем этого болида. Думаю, сейчас вокруг Хэмилтона собралась хорошая рабочая группа, условия заметно улучшились в сравнении с тем, что было в прошлом году, улучшилась поддержка. И это и правда многое изменило.

Уверен, что хорошая работа окупится. Если Льюис начнет регулярно побеждать Шарля Леклера, то ему удастся залезть напарнику в голову», – рассказал Монтойя.

«Феррари» в Китае все сделала правильно: дала шанс Хэмилтону и Леклеру в проигранной гонке

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
«Если бы да кабы, да во рту росли грибы...»
Шарль прекрасно видит/знает - расслабляться ему и сейчас не придётся.
Если это произойдет, то буду стоя аплодировать Льюису. В его возрасте победить сегодняшнего Леклера, задача как говориться со звездочкой!
Ответ Виталий Выговский
Сайнсу аплодировал (хотя бы не стоя) в 2021?
Гельмут Марко о шансах Ферстаппена: «Ред Булл» известен умением догонять отыгрываться и догонять соперников. Все еще возможно»
25 минут назад
Комментатор серии NLS Сноудон: «В 24-часовой гонке Ферстаппен в своем экипаже, вероятно, будет самым слабым звеном»
сегодня, 08:38
В «Хаасе» представили особую ливрею с изображением Годзиллы
сегодня, 08:04Фото
Гран-при Японии-2026. Расписание трансляций
сегодня, 08:00
Дэвид Крофт: «Две разные проблемы, не позволяющие двум машинам выйти на старт гонки – серьезный повод для беспокойства в «Макларене»
вчера, 19:30
Том Коронель: «Не жду от Ферстаппена подиума на Гран-при Японии»
вчера, 18:37
Майк Крак о вибрации двигателя на болиде «Астон Мартин»: «Не могу назвать точные сроки, в которые проблема будет решена»
вчера, 17:46
Андреа Кими Антонелли: «У меня были контакты с «Феррари», но я был очень молод. В итоге в «Мерседесе» воспользовались шансом»
вчера, 17:02
В Имоле допускают проведение Гран-при в 2026 году
вчера, 16:05
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
вчера, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
