Хуан-Пабло Монтойя: «Если Хэмилтон начнет регулярно побеждать Леклера, он залезет Шарлю в голову»

Монтойя высказался о перспективах Хэмилтона.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя поделился мнением о прогрессе Льюиса Хэмилтона в сезоне-2026 и перспективах в противостоянии с напарником по команде Шарлем Леклером .

«Видно, что сейчас Хэмилтон голоден до успеха и что он комфортно чувствует себя за рулем этого болида. Думаю, сейчас вокруг Хэмилтона собралась хорошая рабочая группа, условия заметно улучшились в сравнении с тем, что было в прошлом году, улучшилась поддержка. И это и правда многое изменило.

Уверен, что хорошая работа окупится. Если Льюис начнет регулярно побеждать Шарля Леклера, то ему удастся залезть напарнику в голову», – рассказал Монтойя.

«Феррари» в Китае все сделала правильно: дала шанс Хэмилтону и Леклеру в проигранной гонке