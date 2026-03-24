  • Комментатор серии NLS Сноудон: «В 24-часовой гонке Ферстаппен в своем экипаже, вероятно, будет самым слабым звеном»
Комментатор серии NLS Сноудон: «В 24-часовой гонке Ферстаппен в своем экипаже, вероятно, будет самым слабым звеном»

Комментатор Питер Сноудон , который работает на гонках серии Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS) Питер Сноудон, проводящейся на «Северной петле Нюрбургринга», поделился мнением о перспективах Макса Ферстаппена в гонке «24 часа Нюрбургринга».

Вместе с Ферстаппеном в экипаже будут выступать Даниэль Хункаделья, Жуль Ганон и Лукас Ауэр – и Сноудон считает, что несмотря на весь свой талант в контексте суточного марафона именно Макс будет самым слабым звеном в экипаже.

«Я уже озвучивал свои аргументы – и считаю, что в майской 24-часовой гонке Макс Ферстаппен в своем экипаже, вероятно, будет самым слабым звеном. Просто потому, что, в отличие от напарников, у него нет никакого опыта участия в суточных марафонах.

Так что да, будет интересно посмотреть, как Макс справится, особенно ночью. Хотя ставлю на то, что все будет нормально. Ведь Ферстаппен не тот, кто боится принять вызов.

При этом я не говорю, что Ферстаппен будет медленным или что-то такое. Нет. Скорее я говорю о силе его напарников по экипажу, в котором именно Макс, вероятно, будет самым слабым звеном в ночных или дождевых условиях», – рассказал Сноудон.

Ферстаппен лихо ворвался в суперкары: победы на «Феррари» и «Мерседесе», всеобщий ажиотаж и внезапный дисквал

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Лукас Ауэр
logoФормула-1
24 часа Нюрбургринга
Даниэль Хункаделья
GT
logoМакс Ферстаппен
думаю Макс на стимуляторах уже набрал прилично. да и вспомнить Алонсо, он на своих участках скажем так, был самым сильным звеном, так что думаю и Макс быстро освоится.
Ну если только на стимуляторах.
Хуан-Пабло Монтойя: «Если Хэмилтон начнет регулярно побеждать Леклера, он залезет Шарлю в голову»
36 минут назад
В «Хаасе» представили особую ливрею с изображением Годзиллы
сегодня, 08:04Фото
Гран-при Японии-2026. Расписание трансляций
сегодня, 08:00
Дэвид Крофт: «Две разные проблемы, не позволяющие двум машинам выйти на старт гонки – серьезный повод для беспокойства в «Макларене»
вчера, 19:30
Том Коронель: «Не жду от Ферстаппена подиума на Гран-при Японии»
вчера, 18:37
Майк Крак о вибрации двигателя на болиде «Астон Мартин»: «Не могу назвать точные сроки, в которые проблема будет решена»
вчера, 17:46
Андреа Кими Антонелли: «У меня были контакты с «Феррари», но я был очень молод. В итоге в «Мерседесе» воспользовались шансом»
вчера, 17:02
В какой команде «Ф-1» вы бы гоняли? Узнайте, ответив на 9 вопросов
вчера, 16:30Тесты и игры
В Имоле допускают проведение Гран-при в 2026 году
вчера, 16:05
Майк Крак: «Астон Мартин» не сможет сотворить чудо в короткие сроки. Важно не паниковать»
вчера, 15:56
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
вчера, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем