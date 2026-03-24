Комментатор серии NLS Сноудон: «В 24-часовой гонке Ферстаппен в своем экипаже, вероятно, будет самым слабым звеном»

Сноудон оценил перспективы Ферстаппена в суточном марафоне.

Комментатор Питер Сноудон , который работает на гонках серии Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS) Питер Сноудон, проводящейся на «Северной петле Нюрбургринга», поделился мнением о перспективах Макса Ферстаппена в гонке «24 часа Нюрбургринга».

Вместе с Ферстаппеном в экипаже будут выступать Даниэль Хункаделья, Жуль Ганон и Лукас Ауэр – и Сноудон считает, что несмотря на весь свой талант в контексте суточного марафона именно Макс будет самым слабым звеном в экипаже.

«Я уже озвучивал свои аргументы – и считаю, что в майской 24-часовой гонке Макс Ферстаппен в своем экипаже, вероятно, будет самым слабым звеном. Просто потому, что, в отличие от напарников, у него нет никакого опыта участия в суточных марафонах.

Так что да, будет интересно посмотреть, как Макс справится, особенно ночью. Хотя ставлю на то, что все будет нормально. Ведь Ферстаппен не тот, кто боится принять вызов.

При этом я не говорю, что Ферстаппен будет медленным или что-то такое. Нет. Скорее я говорю о силе его напарников по экипажу, в котором именно Макс, вероятно, будет самым слабым звеном в ночных или дождевых условиях», – рассказал Сноудон.

