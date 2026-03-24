В «Хаасе» представили особую ливрею с изображением Годзиллы
Команда «Хаас» представила особую ливрею с изображением персонажа Годзилла, которую собирается использовать на предстоящем Гран-при Японии.
Акция проводится в рамках сотрудничества с компанией Toho Co, в которой и был изначально придумал персонаж Годзилла в 1954 году.
Также ливрею с изображением Годзиллы в «Хаасе» собираются использовать на Гран-при США, который пройдет в октябре.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: соцсети «Хааса»
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Найдете годзиллу, напишите плиз
На значке Хаас на носу под номером. Я тоже надеялся на нечто более гм, монструозное
На задней части болида, под плавником
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем