В «Хаасе» представили особую ливрею с изображением Годзиллы

В «Хаасе» показали особую ливрею с Годзиллой.

Команда «Хаас » представила особую ливрею с изображением персонажа Годзилла, которую собирается использовать на предстоящем Гран-при Японии .

Акция проводится в рамках сотрудничества с компанией Toho Co, в которой и был изначально придумал персонаж Годзилла в 1954 году.

Также ливрею с изображением Годзиллы в «Хаасе» собираются использовать на Гран-при США , который пройдет в октябре.

Фото: соцсети «Хааса»

Рейтинг силы на старте сезона «Ф-1»: «Макларен» и «Ред Булл» совсем безнадежны?