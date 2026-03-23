Дэвид Крофт: «Две разные проблемы, не позволяющие двум машинам выйти на старт гонки – серьезный повод для беспокойства в «Макларене»

Крофт оценил перспективы «Макларена» после неудачи на старте сезона.

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт поделился мнением о текущем положении «Макларена» и о перспективах команды в ближайших гонках.

Действующие чемпионы на двух прошедших Гран-при в основном из-за проблем с надежностью болида заработали всего 18 очков и сильно отстают от «Мерседеса» и «Феррари» в общем зачете.

«Две разные технические проблемы, которые не позволяют двум вашим машинам выйти на старт гонки – это серьезный повод для беспокойства. Хотя случившееся показывает, насколько пока хрупки и не надежны новые болиды.

Проблемы возникают у многих. На этапе в Шанхае сразу четыре машины не вышли на старт – и это явно не то, что мы хотим видеть в «Ф-1». Да, в последние годы уровень надежности был великолепным, в то время как ранее все было не так хорошо. И так было всегда, во все времена в «Ф-1». Но чего никто не хочет видеть – так это машины, которые не могут выйти на старт гонки.

При этом в «Макларене» знают, что на подходе крупное обновление болида. Потенциально, оно будет готово к Гран-при Майами. И оно должно решить многие из проблем, из-за которых «Макларен» сейчас кажется неконкурентоспособным на фоне «Мерседеса».

В «Макларене» знают, что дело не только в двигателе, и что они могут улучшить аэродинамику болида. Так что следим за тем, что будет в Майами. И в том числе поэтому для «Мерседеса» и «Феррари» важно пользоваться моментом сейчас, пока у «Макларена» и «Ред Булл» возникли трудности», – рассказал Крофт.

Рейтинг силы на старте сезона «Ф-1»: «Макларен» и «Ред Булл» совсем безнадежны?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
В майами у всех будет обновления, не только у макларена. Все прибавят после этого вынужденного перерыва. Превзойти мерседес в этом году нереально. Реалистично - выйти на твердое третье место по скорости (опередив редбул) и возможно приблизиться к феррари и навязать им борьбу в отдельных гонках.
Ожидание Маков - борьба с Феррари.
Реальность - борьба с Альпин и Ауди)
Поводов для беспокойства у Маков - в этом году предостаточно.
И они это знают прекрасно.
