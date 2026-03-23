Том Коронель: «Не жду от Ферстаппена подиума на Гран-при Японии»

Коронель не верит в подиум Ферстаппена на «Сузуке».

Нидерландский гонщик и эксперт Том Коронель поделился мнением о шансах Макса Ферстаппена попасть на подиум Гран-при Японии , компенсируя нехватку скорости болида «Ред Булл » своим мастерством.

Коронель считает попадание Ферстаппена в топ-3 крайне маловероятным, учитывая текущее отставание «Ред Булл» от лидеров чемпионата.

«Да, «Сузука» – это та трасса, на которой действия и талант гонщика могут сделать разницу. В это я действительно верю. Тем не менее, я не жду от Ферстаппена подиума на Гран-при Японии. Совсем. Поскольку, чтобы сделать разницу, гонщику нужна достаточно быстрая машина. В то время как болид «Ред Булл» сейчас вызывает слишком много сомнений, а отставание от лидеров по скорости слишком велико. Так что для начала «Ред Булл» нужно немного приблизиться к соперникам.

Вот если пойдет дождь – это будет совсем другая история. Тогда я поверю в подиум Ферстаппена. Однако [согласно прогнозу] небольшой дождь может пойти только в субботу, но это вряд ли что-то решит», – рассказал Коронель.

