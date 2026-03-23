Том Коронель: «Не жду от Ферстаппена подиума на Гран-при Японии»

Коронель не верит в подиум Ферстаппена на «Сузуке».

Нидерландский гонщик и эксперт Том Коронель поделился мнением о шансах Макса Ферстаппена попасть на подиум Гран-при Японии, компенсируя нехватку скорости болида «Ред Булл» своим мастерством.

Коронель считает попадание Ферстаппена в топ-3 крайне маловероятным, учитывая текущее отставание «Ред Булл» от лидеров чемпионата.

«Да, «Сузука» – это та трасса, на которой действия и талант гонщика могут сделать разницу. В это я действительно верю. Тем не менее, я не жду от Ферстаппена подиума на Гран-при Японии. Совсем. Поскольку, чтобы сделать разницу, гонщику нужна достаточно быстрая машина. В то время как болид «Ред Булл» сейчас вызывает слишком много сомнений, а отставание от лидеров по скорости слишком велико. Так что для начала «Ред Булл» нужно немного приблизиться к соперникам.

Вот если пойдет дождь – это будет совсем другая история. Тогда я поверю в подиум Ферстаппена. Однако [согласно прогнозу] небольшой дождь может пойти только в субботу, но это вряд ли что-то решит», – рассказал Коронель.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Надо же даже для подиума нужна хорошая машина, раньше во времена 19 побед в сезоне рассказывали про какой то супер скилл, как будто задница максика может добавить болиду 20 км на прямых, или добавить прижим спереди или сзади, и в прошлом году читал какие то бредни что если максика посадить в красное ведро с болтами, то оно полетит. А ведь болид РБ и близко не так плох, как прошлогоднее ведро фур, которое делали без тех дира с лета, когда тот свалил в Астон. Ничего Максик наверняка уже решил переходить в звездолетседес. Скоро скилл опять появится.
Самое интересное, что когда сильно провалился Мерс и Хэм перестал побеждать - столько повылазило с комментами про отсутствие скилла, под каждой веткой писали. Но в случае с Максом это другое, машина говно
Если занять адекватную позицию, что на вёдрах никто титулы не выигрывает, а тем более несколько,и что нет ни у какого максика, сенны , мш, хэма,или у любого гения из прошлого скилла что бы на вёдрах титулы брать, то и не придется потом лепить отмазки, а с максиком его фанатики сами себя загнали в ловушку, своими многолетними сказками про скилл пока он ездил на ньювозке. Впрочем для них это не проблема, если Максик поедет то это скилл будет, а пока у него ведро. Даже троллить не интересно, так кинул один коммент и на этом все.
По словосочетанию "сделать разницу", даже не заглядывая в подпись, определяешь, что "переводил" Моисеенко.
Главный соперник для ферстапена - макларены (и соответственно для макларенов ферстапен - основной соперник). Две сильнейшие топ-команды в любом случае слишком быстры и займут первые 4 места, если не будет каких-то форс-мажоров в гонке. А кто быстрее - редбул или макларен будет зависеть от конкретной трассы. В китае макларен был однозначно быстрее, а редбул провалился. В японии пока непонятно, возможно ферстапен и опередит нориса с пиастри. Но на подиум у них у всех шансов нету, если только не сойдут (столкнутся с проблемами) две машины у топ-команд.
А Макларен не провалился в Пекине, только Ред Булл?
У Маков в КНР-2026 случилось, что-то странное (это они сами так, официально сказали).
На обеих машинах, разные (и по времени, и сами Маки, потом так сказали) проблемы с движками.
(С теми же, которые на сегодняшних доминаторах АМГ!
АМГ конечно сказали, что примут участие в выяснении проблем.
Но...)
Маки в любом случае - уже/пока не чемпион-мобили у них.
Подиум. Это он хорошо пошутил!
Нету самовоза - нету подиума. И скилл тут даже не помогает.
Если у машины будет такой же баланс как в Китае, то и дождь не поможет
Ну а что, если - Макс возьмёт и покажет всем кузькину мать.
Шансов конечно на это, отрицательное количество.
Но - фаны Макса снова воспрянут в своих излияниях.
Пока же у фанов одна задача, текущая - всех, кто говорит, что Макс жалуется на регламент и команду, "обвинять в бреде", т.к. "наивеличайший же сказал/обругал обоих".
