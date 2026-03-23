Том Коронель: «Не жду от Ферстаппена подиума на Гран-при Японии»
Нидерландский гонщик и эксперт Том Коронель поделился мнением о шансах Макса Ферстаппена попасть на подиум Гран-при Японии, компенсируя нехватку скорости болида «Ред Булл» своим мастерством.
Коронель считает попадание Ферстаппена в топ-3 крайне маловероятным, учитывая текущее отставание «Ред Булл» от лидеров чемпионата.
«Да, «Сузука» – это та трасса, на которой действия и талант гонщика могут сделать разницу. В это я действительно верю. Тем не менее, я не жду от Ферстаппена подиума на Гран-при Японии. Совсем. Поскольку, чтобы сделать разницу, гонщику нужна достаточно быстрая машина. В то время как болид «Ред Булл» сейчас вызывает слишком много сомнений, а отставание от лидеров по скорости слишком велико. Так что для начала «Ред Булл» нужно немного приблизиться к соперникам.
Вот если пойдет дождь – это будет совсем другая история. Тогда я поверю в подиум Ферстаппена. Однако [согласно прогнозу] небольшой дождь может пойти только в субботу, но это вряд ли что-то решит», – рассказал Коронель.
На обеих машинах, разные (и по времени, и сами Маки, потом так сказали) проблемы с движками.
(С теми же, которые на сегодняшних доминаторах АМГ!
АМГ конечно сказали, что примут участие в выяснении проблем.
Но...)
Маки в любом случае - уже/пока не чемпион-мобили у них.
Шансов конечно на это, отрицательное количество.
Но - фаны Макса снова воспрянут в своих излияниях.
Пока же у фанов одна задача, текущая - всех, кто говорит, что Макс жалуется на регламент и команду, "обвинять в бреде", т.к. "наивеличайший же сказал/обругал обоих".