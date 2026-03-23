Майк Крак о вибрации двигателя на болиде «Астон Мартин»: «Не могу назвать точные сроки, в которые проблема будет решена»

В «Астон Мартин» не называют сроков решения проблемы с болидом.

Операционный директор «Астон Мартин» Майк Крак рассказал о том, что команда постепенно прогрессирует в работе над устранением проблем с болидом. Но при этом признал, что не может назвать точные сроки, за которые проблемы с вибрацией двигателя будут решены.

«Если вернуться чуть больше чем на 10 дней назад [на первый Гран-при сезона], то там речь шла о том, чтобы проехать хотя бы 6 кругов. Ну а затем мы нашли решение проблемы – наиболее очевидной на тот момент, которая заключалась в зарядке батареи.

И да, мы должны быть честны сами с собой, с точки зрения прогресса речь не идет о скорости. Однако теперь у команды появится несколько лишних дней для работы, и я уверен, что мы сможем добиться и дальнейшего прогресса.

Тем не менее, я не могу назвать вам точные сроки, в которые проблема [с вибрацией двигателя] будет решена. В идеале ее нужно просто устранить и все. Но тут мы, опять же, должны действовать вместе с нашими партнерами из «Хонды», так что посмотрим, что мы сможем сделать, и в какие сроки», – рассказал Крак.

Но могу сказать точно - и эту проблему пытаемся решить.
