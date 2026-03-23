  • Андреа Кими Антонелли: «У меня были контакты с «Феррари», но я был очень молод. В итоге в «Мерседесе» воспользовались шансом»
4

Антонелли оценил вероятность перехода в «Феррари» в будущем.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал, что хотел бы провести карьеру в немецкой команде, учитывая то, что именно в «Мерседесе» ему предоставили шанс пробиться в «Формулу-1».

Антонелли стал первым итальянским гонщиком со времен Джанкарло Физикеллы и Ярно Трулли, кому удалось попасть на подиум «Ф-1». И, учитывая национальность, многие считают вполне логичным будущий переход Антонелли в «Феррари».

«Я не хочу пытаться затмить никаких легенд. «Феррари» – это «Феррари», так будет всегда. Я понимаю всю любовь болельщиков «красных». Но я думаю, болельщикам [в Италии] также будет приятно знать, что я уже нашел свою семью в «Мерседесе». Ведь именно они выбрали меня и пригласили к себе, когда я был еще подростком, и предоставили условия для того, чтобы я мог продолжать расти и развиваться.

У меня были контакты с «Феррари». Но я тогда был еще очень молод – мне было 10-11 лет. Но в «Мерседесе» действительно хотели заполучить меня и воспользовались своим шансом. Тото Вольфф связался с нами в конце 2017 года и рассказал, что они хотят видеть меня в своей молодежной программе. И я очень благодарен им за этот шанс», – рассказал Антонелли.

Путь Антонелли к победе в «Ф-1»: давление с детства, перелом ноги и чемпионская задача «Мерседеса»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
Воспользовались шансом… Эммм, каким?
Ответ Xlght
Воспользовались шансом… Эммм, каким?
Отхватили ценного кадра
Это специфика Ф-1. По факту пока в команде есть "звезда", очень опасно в неё брать ещё одного таланта. Объясню свою теорию на примере Мерседеса, который попал в довольно большой геморрой в попытках создать конвеер из звёзд. Сарзу оговорюсь, это моя теория, я не претендую на истину, вы вольны со мной не соглашаться и даже над ней посмеяться.
Итак, 2017 год, Мерседес. В команде всё хорошо, есть звезда Хэмильтон и его верный оруженосец Боттас. И есть талантливый мальчик Джордж Расселл, которого подписывают в систему. Хэмильтон же не вечный, ему уже 32, пенсия не за горами. Он пока ещё поездит, а там на смену подрастёт свой плоть от плоти талант. Проходит год-другой, Хэмильтон не собирается уходить, Джорджу уже 21, его подтягивают в Ф-1 в вилки. А тут ещё совсем талантливый малыш Кими Антонелли, подписывают и его. Проходит ещё год-другой-третий. И вот тут возникает первая огромная проблема. Хэм всё ещё не хочет уходить. Расселу уже 23, он 3 года катается на ведре, он в одной-единственной гонке фактически деклассировал Боттаса, что пришлось устраивать целый цирк, чтобы уж совсем не выглядеть посмешищем. И он уже ропщет, он грозит уйти. Уйти, это не футбол. Тут нельзя продать пилота и отбить вложенное в него, а вложено немало, ох как немало. И приходится расставаться с Боттасом, который был идеальным вторикеллой, не бухтел, подписывал годичный контракт. А Расселл не хочет быть вторикеллой, его растили, как звезду, следующего Хэмильтона. Да, ситуация поменялась, он уже не любимый сын, там вон итальянский мальчонка поприятнее выглядит, но мальчонке 15, его только-только из картов в формулы посадили. И в команде напряг, Расселл хоть открыто не претендует на звание звезды, но планомерно лезет вверх, показывает зубы и свои притязания. И тут бахает вторая проблема, Хэмильтон уходит за мечтой о красном комбинезоне. И теперь второй круг той же самой проблемы, только в другом исполнении. Не уйди Хэмильтон, Расселл бы докатал 2025 сезон, Кими бы ещё чутка подоброс мясом, Тото без сожаления махнул бы их местами. Пару лет хотя бы обрастал мясом уже в Ф-1, а там глядишь и Хэмильтон уйдёт и спокойно, плавно сменим одну звезду на другую. Но не выходит. Ещё и Тапка не уломали и приходится продлять нелюбимого Расселла, да ещё и на 2 года. И опять этот напряг в команде.
В команде Ф-1 всего 2 кокпита. А если ты собрался растить супер-звезду, так и вообще 1, чемпионский. И пока этот условно чемпионский кокпит занят. Пока у тебя есть первый номер, растить звезду ему на смену - это огромный геморрой и большие инвестиции с огромным шансом их не вернуть.
