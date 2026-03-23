Андреа Кими Антонелли: «У меня были контакты с «Феррари», но я был очень молод. В итоге в «Мерседесе» воспользовались шансом»

Антонелли оценил вероятность перехода в «Феррари» в будущем.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал, что хотел бы провести карьеру в немецкой команде, учитывая то, что именно в «Мерседесе » ему предоставили шанс пробиться в «Формулу-1».

Антонелли стал первым итальянским гонщиком со времен Джанкарло Физикеллы и Ярно Трулли, кому удалось попасть на подиум «Ф-1». И, учитывая национальность, многие считают вполне логичным будущий переход Антонелли в «Феррари».

«Я не хочу пытаться затмить никаких легенд. «Феррари» – это «Феррари», так будет всегда. Я понимаю всю любовь болельщиков «красных». Но я думаю, болельщикам [в Италии] также будет приятно знать, что я уже нашел свою семью в «Мерседесе». Ведь именно они выбрали меня и пригласили к себе, когда я был еще подростком, и предоставили условия для того, чтобы я мог продолжать расти и развиваться.

У меня были контакты с «Феррари ». Но я тогда был еще очень молод – мне было 10-11 лет. Но в «Мерседесе» действительно хотели заполучить меня и воспользовались своим шансом. Тото Вольфф связался с нами в конце 2017 года и рассказал, что они хотят видеть меня в своей молодежной программе. И я очень благодарен им за этот шанс», – рассказал Антонелли.

