В Имоле допускают проведение Гран-при в 2026 году

В Имоле готовы к проведению гонки.

Мэр Имолы Марко Паньери рассказал, что организаторы гонки на автодроме имени Энцо и Дино Феррари не планировали попыток занять место в календаре чемпионата, которое освободилось после отмены Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии.

При этом в Имоле не исключают проведение Гран-при на более поздней стадии сезона – учитывая, что с учетом продолжающегося военного конфликта на Ближнем Востоке под угрозой находится проведение гонок в Катаре и Абу-Даби, которые намечены на конец ноября и начало декабря.

«Прямо сейчас разумнее просто надеяться на скорейшее завершение конфликта [на Ближнем Востоке], чем надеяться на то, что наш Гран-при [благодаря конфликту] мог получить место в календаре сезона-2026. Мы предпочитаем не форсировать события, а занять выжидательную позицию», – рассказал Паньери.

Ферстаппен лихо ворвался в суперкары: победы на «Феррари» и «Мерседесе», всеобщий ажиотаж и внезапный дисквал

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1 Oversteer
Можно было и 2 ГП Японии к ряду провести, я лично против, но такие слухи были
Японцы 2 недели подряд не заплатят, а завезти гайдзинов в нынешних условия практически невозможно.
На Имоле очень интересно было бы посмотреть с новыми тачками..
Том Коронель: «Не жду от Ферстаппена подиума на Гран-при Японии»
32 минуты назад
Майк Крак о вибрации двигателя на болиде «Астон Мартин»: «Не могу назвать точные сроки, в которые проблема будет решена»
сегодня, 17:46
Андреа Кими Антонелли: «У меня были контакты с «Феррари», но я был очень молод. В итоге в «Мерседесе» воспользовались шансом»
сегодня, 17:02
В какой команде «Ф-1» вы бы гоняли? Узнайте, ответив на 9 вопросов
сегодня, 16:30Тесты и игры
Майк Крак: «Астон Мартин» не сможет сотворить чудо в короткие сроки. Важно не паниковать»
сегодня, 15:56
«Ф-1» решила не менять новый регламент в сезоне-2026 (AMuS)
сегодня, 15:19
Хуан-Пабло Монтойя о Ньюи: «Сапожник должен заниматься обувью. Эдриан – техник, а не политик»
сегодня, 14:43
Кроуфорд заменит Алонсо в «Астон Мартин» в 1-й практике перед Гран-при Японии
сегодня, 14:33
Фернандо Алонсо: «У «Астон Мартин» по-прежнему много проблем – сложно предположить, сколько времени нам понадобится»
сегодня, 14:18
Пьер Гасли о новой «Ф-1»: «Это все еще быстрейшие машины в мире»
сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
сегодня, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем