В Имоле допускают проведение Гран-при в 2026 году

В Имоле готовы к проведению гонки.

Мэр Имолы Марко Паньери рассказал, что организаторы гонки на автодроме имени Энцо и Дино Феррари не планировали попыток занять место в календаре чемпионата, которое освободилось после отмены Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии.

При этом в Имоле не исключают проведение Гран-при на более поздней стадии сезона – учитывая, что с учетом продолжающегося военного конфликта на Ближнем Востоке под угрозой находится проведение гонок в Катаре и Абу-Даби , которые намечены на конец ноября и начало декабря.

«Прямо сейчас разумнее просто надеяться на скорейшее завершение конфликта [на Ближнем Востоке], чем надеяться на то, что наш Гран-при [благодаря конфликту] мог получить место в календаре сезона-2026. Мы предпочитаем не форсировать события, а занять выжидательную позицию», – рассказал Паньери.

Ферстаппен лихо ворвался в суперкары: победы на «Феррари» и «Мерседесе», всеобщий ажиотаж и внезапный дисквал