  Майк Крак: «Астон Мартин» не сможет сотворить чудо в короткие сроки. Важно не паниковать»
Майк Крак: «Астон Мартин» не сможет сотворить чудо в короткие сроки. Важно не паниковать»

В «Астон Мартин» намерены привезти обновления на этап в Японии.

Операционный директор «Астон Мартин» Майк Крак прокомментировал трудности, с которыми столкнулись в команде в начале текущего сезона.

«Мы продолжим усердно работать, но нужно оставаться реалистами. Мы не сможет сотворить чудо в короткие сроки. Главное – работать над решением имеющихся проблем, а за раз можно решить только одну проблему.

Это не значит, что нам нужно решать по проблеме за уик-энд. Нужно со многим разобраться, но, думаю, важно не паниковать. К следующей гонке [в Японии] мы должны добиться прогресса – и это касается надежности и темпа. Мы привезем новинки. Насколько они помогут, увидим в Японии», – сказал Крак.

Болид «Ф-1» так трясется, что у Алонсо немеют руки и ноги. Это критически опасно – объясняем
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Racer
Всё в порядке, идём ко дну!
От Алонсо уже первые нарезочки видосов с троллингом пошли. Продолжайте в том же духе Астон.
Гельмут Марко о шансах Ферстаппена: «Ред Булл» известен умением догонять отыгрываться и догонять соперников. Все еще возможно»
25 минут назад
Какой человек-паук круче? От ответа зависит, в какую команду «Ф-1» вы попадете
27 минут назадТесты и игры
Хуан-Пабло Монтойя: «Если Хэмилтон начнет регулярно побеждать Леклера, он залезет Шарлю в голову»
сегодня, 09:13
Комментатор серии NLS Сноудон: «В 24-часовой гонке Ферстаппен в своем экипаже, вероятно, будет самым слабым звеном»
сегодня, 08:38
В «Хаасе» представили особую ливрею с изображением Годзиллы
сегодня, 08:04Фото
Гран-при Японии-2026. Расписание трансляций
сегодня, 08:00
Дэвид Крофт: «Две разные проблемы, не позволяющие двум машинам выйти на старт гонки – серьезный повод для беспокойства в «Макларене»
вчера, 19:30
Том Коронель: «Не жду от Ферстаппена подиума на Гран-при Японии»
вчера, 18:37
Майк Крак о вибрации двигателя на болиде «Астон Мартин»: «Не могу назвать точные сроки, в которые проблема будет решена»
вчера, 17:46
Андреа Кими Антонелли: «У меня были контакты с «Феррари», но я был очень молод. В итоге в «Мерседесе» воспользовались шансом»
вчера, 17:02
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
вчера, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
