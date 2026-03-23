Майк Крак: «Астон Мартин» не сможет сотворить чудо в короткие сроки. Важно не паниковать»

В «Астон Мартин» намерены привезти обновления на этап в Японии.

Операционный директор «Астон Мартин » Майк Крак прокомментировал трудности, с которыми столкнулись в команде в начале текущего сезона.

«Мы продолжим усердно работать, но нужно оставаться реалистами. Мы не сможет сотворить чудо в короткие сроки. Главное – работать над решением имеющихся проблем, а за раз можно решить только одну проблему.

Это не значит, что нам нужно решать по проблеме за уик-энд. Нужно со многим разобраться, но, думаю, важно не паниковать. К следующей гонке [в Японии] мы должны добиться прогресса – и это касается надежности и темпа. Мы привезем новинки. Насколько они помогут, увидим в Японии », – сказал Крак.

