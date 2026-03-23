Майк Крак: «Астон Мартин» не сможет сотворить чудо в короткие сроки. Важно не паниковать»
В «Астон Мартин» намерены привезти обновления на этап в Японии.
Операционный директор «Астон Мартин» Майк Крак прокомментировал трудности, с которыми столкнулись в команде в начале текущего сезона.
«Мы продолжим усердно работать, но нужно оставаться реалистами. Мы не сможет сотворить чудо в короткие сроки. Главное – работать над решением имеющихся проблем, а за раз можно решить только одну проблему.
Это не значит, что нам нужно решать по проблеме за уик-энд. Нужно со многим разобраться, но, думаю, важно не паниковать. К следующей гонке [в Японии] мы должны добиться прогресса – и это касается надежности и темпа. Мы привезем новинки. Насколько они помогут, увидим в Японии», – сказал Крак.
Болид «Ф-1» так трясется, что у Алонсо немеют руки и ноги. Это критически опасно – объясняем
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Racer
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Всё в порядке, идём ко дну!
От Алонсо уже первые нарезочки видосов с троллингом пошли. Продолжайте в том же духе Астон.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем