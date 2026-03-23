«Ф-1» решила не менять новый регламент в сезоне-2026 (AMuS)

В «Ф-1» довольны новыми правилами.

По данным Auto Motor und Sport, после Гран-при Китая руководители команд «Ф-1» провели виртуальную встречу, чтобы оценить эффект от новых правил.

Сообщается, что все стороны посчитали первые прошедшие гонки сезона высококачественными и зрелищными. Причем реакцию фанатов и общественности также оценили как положительную.

В связи с этим руководство «Ф-1» не видит необходимости менять нынешний регламент. Отмечается, что если правила и будут скорректированы, то не в этом сезоне.

Тем не менее одна область все-таки может быть затронута – речь идет о квалификации. В чемпионате признали, что из-за особенностей новых полуэлектрических моторов пилоты не могут атаковать изо всех сил в рамках сессии.

ФИА вместе с командами рассчитывают изучить ситуацию и выработать предложения по улучшению ситуации в квалификациях.

Ферстаппен ноет о новой «Ф-1» только потому, что не побеждает
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Auto Motor und Sport
> В связи с этим руководство «Ф-1» не видит необходимости менять нынешний регламент.

Пускайте титры: Directed by Robert B. Weide.
Ответ Дмитрий Дудников
руководство Ф1 увидит такую необходимость только в случае сильного снижения зрительского интереса и оттока денег от рекламодателей.
Ответ Сергей Богатырёв
Понимаю. Понимаю, что и на мой зрительский интерес из РФ руководству F1 всё равно. Я как ребёнок, который хочет остаться в детском саду и не идти в школу. Пытаясь смотреть, читаю новости, не могу смириться, что поезд F1 уезжает без меня.
Мне иногда кажется что ФИА руководит Тото. Когда его все устраивает, тогда ничего менять не нужно, только вот ещё квалы нужно подредактировать и будет вообще все великолепно. Феррари будут бороться с РБ и Макларен, а мерсы уезжать в закат со старта:)
Ответ Виталий Выговский
Если бы ФИА руководил Тото, то предидущего регламента, при котором доминировал Ред Булл, он бы никогда не допустил. Не надо искать темную кошку в темной комнате, если твой фаворит при новом регламенте уже не конкурентоспособен.
И попытка скрыть негативную реакцию фанатов тоже действует положительно на новые правила. Да-да-да
Это все эффект фур, своими стартами и борьбой между собой и немного с звездолётом, все кажется лучше чем на самом деле. Ещё конечно стало больше обгонов, они конечно искусственные и благодаря разному статусу батареи, но позволяет рисовать красивую статистику, опять же пытаются скрыть падение скорости на прямых при разряде батареи.
Ну, супер, что все супер и все счастливы. Не зря собирались на экстренную внеочередную встречу))
Надо было Максу идти до конца и катать в других сериях, сразу бы регламент поменяли.
Ответ Rodbert
надо было, но есть проблема, там зарплаты и близко не такие как в эфадине
Ответ Rodbert
да никто бы не стал заморачиваться - ушел и слава богу
Ну и отлично. Можно и смотреть этот регламент раз в 5 гонок, когда удобное время. Зритель голосует рублем. Прошлая доминация Мерса не лучшим образом сказалась на аудитории, пришлось увеличивать конкуренцию путем ограничения бюджетов, глянем сейчас
Ответ bxkgts227w
Вот для овощей вроде тебя, которые не понимают разницы, новый регламент и состряпан
Ответ bxkgts227w
Назвать того же Лукапопа фанатом Ферстппена может только настоящий дегенерат.
