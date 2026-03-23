«Ф-1» решила не менять новый регламент в сезоне-2026 (AMuS)

В «Ф-1» довольны новыми правилами.

По данным Auto Motor und Sport, после Гран-при Китая руководители команд «Ф-1» провели виртуальную встречу, чтобы оценить эффект от новых правил.

Сообщается, что все стороны посчитали первые прошедшие гонки сезона высококачественными и зрелищными. Причем реакцию фанатов и общественности также оценили как положительную.

В связи с этим руководство «Ф-1» не видит необходимости менять нынешний регламент. Отмечается, что если правила и будут скорректированы, то не в этом сезоне.

Тем не менее одна область все-таки может быть затронута – речь идет о квалификации. В чемпионате признали, что из-за особенностей новых полуэлектрических моторов пилоты не могут атаковать изо всех сил в рамках сессии.

ФИА вместе с командами рассчитывают изучить ситуацию и выработать предложения по улучшению ситуации в квалификациях.

