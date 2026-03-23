Хуан-Пабло Монтойя о Ньюи: «Сапожник должен заниматься обувью. Эдриан – техник, а не политик»

Монтойя сомневается, что Ньюи стоит руководить командой «Ф-1».

Бывший пилот «Ф-1» Хуан-Пабло Монтойя высказался о положении Эдриана Ньюи , который занимает в «Астон Мартин » должность руководителя команды и в то же время отвечает за работу над болидом.

«Не знаю, как перевести эту пословицу с испанского, но в целом звучит так: если ты сапожник, то занимайся обувью. Думаю, это как раз про случай Эдриана. Может ли он руководить командой? Вероятно. Но Эдриан – техник, а не политик.

Мне кажется, чтобы быть руководителем команды, ты должен быть очень мудрым и хорошо подкованным в политических делах. Думаю, именно по этой причине Тото [Вольфф , руководитель «Мерседеса»] столько всего достиг», – сказал Монтойя.

