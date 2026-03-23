Хуан-Пабло Монтойя о Ньюи: «Сапожник должен заниматься обувью. Эдриан – техник, а не политик»
Бывший пилот «Ф-1» Хуан-Пабло Монтойя высказался о положении Эдриана Ньюи, который занимает в «Астон Мартин» должность руководителя команды и в то же время отвечает за работу над болидом.
«Не знаю, как перевести эту пословицу с испанского, но в целом звучит так: если ты сапожник, то занимайся обувью. Думаю, это как раз про случай Эдриана. Может ли он руководить командой? Вероятно. Но Эдриан – техник, а не политик.
Мне кажется, чтобы быть руководителем команды, ты должен быть очень мудрым и хорошо подкованным в политических делах. Думаю, именно по этой причине Тото [Вольфф, руководитель «Мерседеса»] столько всего достиг», – сказал Монтойя.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем