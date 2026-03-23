Кроуфорд заменит Алонсо в «Астон Мартин» в 1-й практике перед Гран-при Японии
Кроуфорд проведет практику в Японии.
Резервный пилот «Астон Марти» Джек Кроуфорд выступит за команду в 1-й практике перед Гран-при Японии.
По условиям регламента команды обязаны предоставить несколько практик пилотам, которые подпадают под определение новичка, имея не своем счету не больше двух проведенных в «Ф-1» Гран-при.
За рулем болида в практике на «Сузуке» Кроуфорд заменит Фернандо Алонсо.
Ферстаппен лихо ворвался в суперкары: победы на «Феррари» и «Мерседесе», всеобщий ажиотаж и внезапный дисквал
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
