Кроуфорд заменит Алонсо в «Астон Мартин» в 1-й практике перед Гран-при Японии

Кроуфорд проведет практику в Японии.

Резервный пилот «Астон Марти » Джек Кроуфорд выступит за команду в 1-й практике перед Гран-при Японии .

По условиям регламента команды обязаны предоставить несколько практик пилотам, которые подпадают под определение новичка, имея не своем счету не больше двух проведенных в «Ф-1» Гран-при.

За рулем болида в практике на «Сузуке» Кроуфорд заменит Фернандо Алонсо .

