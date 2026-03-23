Фернандо Алонсо: «У «Астон Мартин» по-прежнему много проблем – сложно предположить, сколько времени нам понадобится»

Алонсо не ждет быстрого прогресса от «Астон Мартин».

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что ему трудно сказать, сколько времени у команды займет работа над устранением всех проблем с болидом.

На Гран-при Китая у Алонсо возникли трудности из-за онемения рук и ног, которое является следствием слишком сильных вибраций двигателя.

«Мне сложно предположить, сколько времени нам понадобится [чтобы вернуться на привычный уровень], я не знаю. У «Астон Мартин » по-прежнему очень много проблем, как много и неизвестных ранее проблем, которые продолжают появляться с каждым днем. Так что, как кажется, пока мы не готовы решить свои проблемы, и мне сложно гадать, когда это случится.

Надеюсь, что через пару Гран-при ситуация стабилизируется и мы проведем нормальный гоночный уик-энд, как минимум с точки зрения количества пройденных кругов и работы на трассе», – рассказал Алонсо.

