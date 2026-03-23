Пьер Гасли о новой «Ф-1»: «Это все еще быстрейшие машины в мире»
«В конце концов мы все еще выступаем на быстрейших машинах в мире. Вот как я это ощущаю: как только я оказываюсь в кокпите и берусь за руль, то всегда испытываю удовольствие. Конечно, степень удовольствия может отличаться.
Мы пришли от прошлогодних быстрейших болидов в мире к чему-то совершенно иному: совершенно другому двигателю, совершенно другой рабочей нагрузке. Все всегда будет отличаться. Но да, мне все нравится», – сказал Гасли.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
