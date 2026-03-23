Аяо Комацу: «Никому об этом не говорил, но ставил перед «Хаасом» задачу по итогам Гран-при Китая занять 4-е место в чемпионате»

Комацу доволен прогрессом «Хааса».

Руководитель «Хааса » Аяо Комацу рассказал, что в первых гонках сезона команда старается как можно эффективнее использовать свои шансы.

По итогам Гран-при Китая «Хаас» занимает 4-е место в Кубке конструкторов, при этом отставая от «Макларена» всего на одно очко.

«Я никому об этом не говорил, но по состоянию на вечер субботы я ставил перед командой задачу по итогам Гран-при Китая занять четвертое место в Кубке конструкторов.

Потому что я знал, что команда «Ред Булл » в этот раз оказалась недостаточно быстрой. Поэтому я понял, что если все сделаем правильно, как того следует, то сможем побороться с «Ред Булл».

Понятно, что прошло всего две гонки [с начала сезона], поэтому нашей позиции в чемпионате не стоит придавать слишком большого значения. Тем не менее, с учетом того, как можно сходов сейчас происходит в гонках, очень важно быть готовыми использовать свой шанс. В Австралии минимум одна машина смогла воспользоваться этим шансом, в Китае мы выступили еще лучше. Это свидетельствует о том, что как команда «Хаас» продолжает расти», – рассказал Комацу.

