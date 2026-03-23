  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  Изак Аджар об отмене Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии: «Чем больше мы проводим гонок – тем лучше понимаем свою машину»
0

Изак Аджар об отмене Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии: «Чем больше мы проводим гонок – тем лучше понимаем свою машину»

Аджар оценил влияние отмены двух гонок на «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» Изак Аджар признал, что команде нужно усиленно работать над улучшением болида, если они хотят бороться за самые высокие места:

«Да, конечно, нашей машине нужно больше сцепления с трассой. Сейчас все дело главным образом в этом. На данный момент это стало бы наиболее важным шагом вперед».

Аджар согласился с тем, что отмена гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии и образовавшийся в связи с этим месячный перерыв в чемпионате должен помочь команде, поскольку у «Ред Булл» будет больше времени на доработку болида:

«Да, это так. А также мы [из-за меньшего количества гонок] проиграем конкурентам меньше очков, безусловно. С другой стороны, чем больше мы проводим гонок – тем лучше понимаем свою машину, разбираемся в особенностях ее работы, тем ближе подбираемся к конкурентам в эффективности работы новых двигателей. Так что с этой точки зрения отмена гонок не пойдет нам на пользу, но это нормально».

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoФормула-1
Гран-при Бахрейна
logoИзак Аджар
logoРед Булл
Гран-при Саудовской Аравии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
