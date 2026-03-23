Изак Аджар об отмене Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии: «Чем больше мы проводим гонок – тем лучше понимаем свою машину»

Аджар оценил влияние отмены двух гонок на «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл » Изак Аджар признал, что команде нужно усиленно работать над улучшением болида, если они хотят бороться за самые высокие места:

«Да, конечно, нашей машине нужно больше сцепления с трассой. Сейчас все дело главным образом в этом. На данный момент это стало бы наиболее важным шагом вперед».

Аджар согласился с тем, что отмена гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии и образовавшийся в связи с этим месячный перерыв в чемпионате должен помочь команде, поскольку у «Ред Булл» будет больше времени на доработку болида:

«Да, это так. А также мы [из-за меньшего количества гонок] проиграем конкурентам меньше очков, безусловно. С другой стороны, чем больше мы проводим гонок – тем лучше понимаем свою машину, разбираемся в особенностях ее работы, тем ближе подбираемся к конкурентам в эффективности работы новых двигателей. Так что с этой точки зрения отмена гонок не пойдет нам на пользу, но это нормально».

