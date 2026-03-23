У Уитли постоянно возникали разногласия с Бинотто (Bild)

Стали известны подробности ухода Уитли из «Ауди».

Немецкое издание Bild рассказало детали об уходе из «Ауди» руководителя команды Джонатана Уитли.

Ожидается, что британец продолжит карьеру в «Астон Мартин».

Журналисты отмечают, что к разрыву привел ряд факторов. Хотя Уитли чувствовал себя комфортно в Швейцарии, его жене Эмме было тяжело адаптироваться, в том числе из-за языкового барьера. Пара переехала в кантон Цуг, где живет больше иностранцев, но это «не помогло».

Также сообщается, что из-за пересечения полномочий у Уитли постоянно возникали разногласия с главой проекта «Ауди » в «Формуле-1» Маттиа Бинотто . Проблему замечали не только сотрудники, но и исполнительный директор «Ауди» Гернот Делльнер.

Во второй половине сезона-2025 босс компании понял, что структура с двумя руководителями не может быть долгосрочным решением. Увольнение одного из них стало бы признанием собственной ошибки, поэтому уход Уитли оказался для Делльнера шансом сохранить лицо и реализовать изменения в структуре команды, которые и так планировались.

