У Уитли постоянно возникали разногласия с Бинотто (Bild)

Стали известны подробности ухода Уитли из «Ауди».

Немецкое издание Bild рассказало детали об уходе из «Ауди» руководителя команды Джонатана Уитли.

Ожидается, что британец продолжит карьеру в «Астон Мартин».

Журналисты отмечают, что к разрыву привел ряд факторов. Хотя Уитли чувствовал себя комфортно в Швейцарии, его жене Эмме было тяжело адаптироваться, в том числе из-за языкового барьера. Пара переехала в кантон Цуг, где живет больше иностранцев, но это «не помогло».

Также сообщается, что из-за пересечения полномочий у Уитли постоянно возникали разногласия с главой проекта «Ауди» в «Формуле-1» Маттиа Бинотто. Проблему замечали не только сотрудники, но и исполнительный директор «Ауди» Гернот Делльнер.

Во второй половине сезона-2025 босс компании понял, что структура с двумя руководителями не может быть долгосрочным решением. Увольнение одного из них стало бы признанием собственной ошибки, поэтому уход Уитли оказался для Делльнера шансом сохранить лицо и реализовать изменения в структуре команды, которые и так планировались.

Берни Экклстоун о переходе Уитли в «Астон Мартин»: «Единственное объяснение – он не захотел жить в Швейцарии»

Эксперт The Race Строу: «У «Астон Мартин» подход богатого футбольного клуба, где царит хаос»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Bild
Уитли, наверное, уже много раз пожалел, что ушёл из РБ, причём уходил для того, чтобы стать руководителем команды. И учитывая то, что Хорнера уволили, именно Уитли мог бы стать главой РБ.
Ответ Alex1307
C руководителя РБ большой спрос. Да и скандалов там хватает, плюс Макс с большой вероятностью уйдет, а он бы стрелочником стал. Потому он скорее тихую гавань искал и поменьше ответственности как будто.
