Дэймон Хилл: «Дайте Хэмилтону почувствовать запах победы – и мы внезапно видим перед собой другого человека»

Хилл оценил прогресс Хэмилтона в новом сезоне.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл поделился мнением о факторах, которые помогли Льюису Хэмилтону прибавить в новом сезоне.

После неудачного сезона-2025, в нынешнем чемпионате Хэмилтону уже удалось попасть на подиум – на Гран-при Китая. Также Льюис неоднократно заявлял, что в отличие от многих других пилотов ему комфортно при управлении новыми болидами.

«Льюис был сильно расстроен, но сумел собраться, перестроиться – и теперь он вернулся с новыми силами. Очевидно, ему сильно помогает то, если он чувствует запах победы. Я всегда об этом говорил, дайте ему почувствовать запах возможной победы – и мы внезапно увидим перед собой совсем другого человека.

При этом Хэмилтону, разумеется, нужна достаточно быстрая машина, которую он смог бы использовать. И новые болиды, похоже, пришлись ему по вкусу – Льюису явно нравится новый регламент. То, как прижимная сила обеспечивает сцепление машины с трасс, общий баланс болида – это то, с чем Льюис может работать. Новые болиды получились очень подвижными – они не едут как по рельсам, что можно было сказать о машинах предыдущего поколения», – рассказал Хилл.

Ферстаппен лихо ворвался в суперкары: победы на «Феррари» и «Мерседесе», всеобщий ажиотаж и внезапный дисквал

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Дайте Ферстаппену почувствовать запах победы и мы увидим прежнего Макса (и Йоса).
Правда... тут было про "Макс еще до титулов признавался, что его мало волнует борьба на трассе – интереснее побеждать с огромными отрывами (мечты сбываются, как мы узнали позже)."
https://www.sports.ru/automoto/blogs/3392787.html
Т.ч. - Максу нужны не только победы, а чтобы они "ему сами в рот лезли, да ещё и жёванными/переваренными/..., сразу".
А он ("самый "величайший") - только кубки на подиумы поднимался получать))
Рекомендуем
Главные новости
У Уитли постоянно возникали разногласия с Бинотто (Bild)
6 минут назад
Шарль Леклер: «Теперь окупается стабильность. Атакуя на пределе, ты можешь потерять больше»
35 минут назад
Ральф Шумахер об угрозах Окону от фанатов Колапинто: «Обратная сторона историй от Netflix»
39 минут назад
Команда Ферстаппена по симрейсингу сменила название
50 минут назад
Спортивный босс «БМВ»: «Нынешняя «Ф-1» слишком далека от технологий в наших дорожных машинах»
сегодня, 11:32
Лиам Лоусон: «Команды работают с батареей непоследовательно. Из-за этого приходится действовать осторожно»
сегодня, 11:30
Дэвид Култхард: «Антонелли – реальная угроза для титула Расселла»
сегодня, 11:00
Гюнтер Штайнер: «Леклер победит Хэмилтона. Главный фактор – возраст»
сегодня, 10:49
Хуан-Пабло Монтойя о Ферстаппене: «В комментариях пилотов всегда есть политический мотив. Нужно жаловаться и ныть – так все устроено»
сегодня, 10:11
Дэймон Хилл о слухах про переход Ферстаппена в «Мерседес»: «Расселл всегда был временным решением»
сегодня, 10:09
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
Рекомендуем