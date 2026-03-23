Дэймон Хилл: «Дайте Хэмилтону почувствовать запах победы – и мы внезапно видим перед собой другого человека»
Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл поделился мнением о факторах, которые помогли Льюису Хэмилтону прибавить в новом сезоне.
После неудачного сезона-2025, в нынешнем чемпионате Хэмилтону уже удалось попасть на подиум – на Гран-при Китая. Также Льюис неоднократно заявлял, что в отличие от многих других пилотов ему комфортно при управлении новыми болидами.
«Льюис был сильно расстроен, но сумел собраться, перестроиться – и теперь он вернулся с новыми силами. Очевидно, ему сильно помогает то, если он чувствует запах победы. Я всегда об этом говорил, дайте ему почувствовать запах возможной победы – и мы внезапно увидим перед собой совсем другого человека.
При этом Хэмилтону, разумеется, нужна достаточно быстрая машина, которую он смог бы использовать. И новые болиды, похоже, пришлись ему по вкусу – Льюису явно нравится новый регламент. То, как прижимная сила обеспечивает сцепление машины с трасс, общий баланс болида – это то, с чем Льюис может работать. Новые болиды получились очень подвижными – они не едут как по рельсам, что можно было сказать о машинах предыдущего поколения», – рассказал Хилл.
Правда... тут было про "Макс еще до титулов признавался, что его мало волнует борьба на трассе – интереснее побеждать с огромными отрывами (мечты сбываются, как мы узнали позже)."
Т.ч. - Максу нужны не только победы, а чтобы они "ему сами в рот лезли, да ещё и жёванными/переваренными/..., сразу".
А он ("самый "величайший") - только кубки на подиумы поднимался получать))