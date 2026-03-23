Шарль Леклер: «Теперь окупается стабильность. Атакуя на пределе, ты можешь потерять больше»

Леклер отметил одну из особенностей новых болидов.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением об особенностях поведения новых болидов.

Леклер отметил, что теперь гонщикам стало невыгодно пытаться отыграть время за счет сильного риска и атаке на абсолютном пределе, поскольку болиды при этом едут только медленее.

«Очень многое зависит от понимания особенностей поведениях этих болидов. Например, болиды теперь очень странно ведут себя в квалификации. Раньше одной из моих сильных сторон было умение выжать из машины что-то большее за счет риска. Теперь же, если ты начинаешь рисковать, атакуя на абсолютном пределе, своими действиями ты можешь заставить двигатель работать некорректно, и в итоге ты потеряешь еще больше времени, чем мог бы отыграть за счет риска.

Теперь гораздо больше окупается стабильность. Например, в Китае я просто нашел свой ритм на дистанции между первым и третьим сегментом. Но теперь третий сегмент получается не таким интересным, потому что ты, опять же, не можешь атаковать так сильно, как тебе хочется.

В конечном счете стабильность окупается. Поскольку [на этапе в Китае] я оказался ближе к ребятам впереди, чем раньше. Но никакого безумно атакующего круга я проехать в квалификации не мог – к сожалению, такое более невозможно», – рассказал Леклер.

Ферстаппен лихо ворвался в суперкары: победы на «Феррари» и «Мерседесе», всеобщий ажиотаж и внезапный дисквал