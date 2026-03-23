  • Ральф Шумахер об угрозах Окону от фанатов Колапинто: «Обратная сторона историй от Netflix»
Ральф Шумахер осудил нападки на Окона от аргентинских болельщиков.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер прокомментировал поведение аргентинских фанатов, которые присылали угрозы расправой Эстебану Окону.

На Гран-при Китая гонщик «Хааса» столкнулся с Франко Колапинто из «Альпин», что вызвало бурную реакцию части болельщиков. Шумахер связал инцидент с расширением фанбазы благодаря сериалу Drive to Survive от Netflix.

«На самом деле это очень печально и постыдно. Даже не могу ничего сказать об этом. Я всегда ассоциировал Аргентину с эмоциями. Лично я был знаком только с Норберто Фонтаной [из аргентинских пилотов], с ним мы чаще пересекались. Может, кто-то его помнит. Я всегда воспринимал аргентинцев как невероятно отзывчивую семью. Ничего подобного со мной не происходило.

Но вокруг Колапинто, по крайней мере в интернете… Неважно, кто встает у него на пути или как-то критикует, ведь в ответ их оскорбляют и посылают самые ужасные угрозы.

Меня подобные вещи не так уж заботят – я не обращаю на них внимания. Но должен честно сказать: очень жаль, такого не должно быть в нашем спорте. Может, кто-то этим займется. Надеюсь, так и будет. Может, нужны юридические меры против такого поведения. Так нельзя. Насилие или призывы к насилию через интернет… Не считаю, что где-то в мире это приемлемо.

Думаю, в футболе есть схожие случаи, особенно в Германии. Возможно, не насколько плохие – не знаю. Но в «Формуле-1»… Такого просто не должно быть в «Формуле-1», однако это обратная сторона историй от Netflix. На мой взгляд, раньше «Формула-1» была куда более тонкой материей, она скорее привлекала именно гоночных энтузиастов.

Благодаря Netflix случилось расширение – по крайней мере в плане фанбазы. Теперь «Ф-1» смотрят люди всех возрастов, самые разные болельщики. Становится очевидно, что иногда все идет не так, когда сталкиваются такие разнообразные характеры», – порассуждал Ральф.

Аргентинцы желают смерти обидчикам их пилота «Ф-1». Что за дикари?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
