Команда Ферстаппена по симрейсингу сменила название

Ферстаппен переименовал команду по симрейсингу.

Команда «Редлайн», которая выступает в симрейсинге и входит в «Ферстаппен Рейсинг», получила новое название – «Ферстаппен Симрейсинг».

Изменение призвано подчеркнуть связь коллектива с основной командой Макса Ферстаппена в GT и суть всего проекта нидерландца – создание системы, которая включает в себя различные категории, начиная с симрейсинга и заканчивая GT3.

«Симрейсинг – моя большая страсть за пределами «Формулы-1», и команда «Редлайн» – часть этих чувств. Я провожу здесь много времени, когда не гоняю по трассе, и это часть моего проекта «Ферстаппен Рейсинг».

Этот шаг в виде появления «Ферстаппен Симрейсинг» вполне естественен. Мы берем все достигнутое и сближаем с нашей более широкой платформой в виде «Ферстаппен Рейсинг». Я всегда считал, что симрейсинг способен помочь в развитии настоящих талантов. Мы уже увидели это на примере Криса Лулэма.

Я очень рад возможности продолжить развивать успехи команды и посмотреть, что из этого выйдет в будущем», – сказал Ферстаппен.

Ферстаппен лихо ворвался в суперкары: победы на «Феррари» и «Мерседесе», всеобщий ажиотаж и внезапный дисквал

