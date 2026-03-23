Лиам Лоусон: «Команды работают с батареей непоследовательно. Из-за этого приходится действовать осторожно»

Лоусон беспокоится о безопасности новых правил «Ф-1».

Пилот «Рейсинг Буллз» отметил, что разные подходы команд к работе со сбором и использованием энергии батареи создают угрозу безопасности на трассе.

«На данный момент все происходит непоследовательно. Мы многим занимаемся. Мы сами принимаем решение, когда заряжать батарею и когда использовать накопленную энергию – и ситуация отличается в зависимости от команды и мотора.

Все зависит от решения ФИА. Но прямо сейчас между подходами есть очень большая разница, из-за которой нам приходится действовать весьма осторожно.

Ты можешь быстро приближаться к едущей впереди машине, как вдруг пилот за ее рулем начнет заряжать батарею – а ты прямо позади него с открытым SLM [режимом использования активной аэродинамики]. В такой ситуации ты мало что можешь сделать, чтобы избежать контакта», – сказал Лоусон.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
