  Спортивный босс «БМВ»: «Нынешняя «Ф-1» слишком далека от технологий в наших дорожных машинах»
Спортивный босс «БМВ»: «Нынешняя «Ф-1» слишком далека от технологий в наших дорожных машинах»

В «БМВ» объяснили, почему не стремятся в «Ф-1».

Исполнительный директор спортивного подразделения «БМВ» Франк ван Меел ответил, почему компания не предпринимает шаги по возвращению в «Формулу-1».

Производитель покинул серию в конце 2009 года – тогда немцы выступали как «БМВ-Заубер».

«Ф-1» интересна с маркетинговой точки зрения, поскольку отдача огромная и глобальная.

Но если говорить о технологиях, нынешняя гибридная система слишком далека от технологий, которые мы используем в наших дорожных машинах. Мы стараемся сосредоточиться на сериях, которые ближе всего к нашим серийным автомобилям», – заявил менеджер.

«Формулу-1» все чаще сравнивают с «Формулой E». Обоснованно?

«Ф-1» теперь сравнивают с «Марио Карт». И ведь действительно похожи!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: SoyMotor
3 комментария
Предлагаю бмв рассмотреть гонки грузовиков, там по крайней мере весовая категория примерно как у новой м5
