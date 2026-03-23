Спортивный босс «БМВ»: «Нынешняя «Ф-1» слишком далека от технологий в наших дорожных машинах»
В «БМВ» объяснили, почему не стремятся в «Ф-1».
Исполнительный директор спортивного подразделения «БМВ» Франк ван Меел ответил, почему компания не предпринимает шаги по возвращению в «Формулу-1».
Производитель покинул серию в конце 2009 года – тогда немцы выступали как «БМВ-Заубер».
«Ф-1» интересна с маркетинговой точки зрения, поскольку отдача огромная и глобальная.
Но если говорить о технологиях, нынешняя гибридная система слишком далека от технологий, которые мы используем в наших дорожных машинах. Мы стараемся сосредоточиться на сериях, которые ближе всего к нашим серийным автомобилям», – заявил менеджер.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: SoyMotor
Предлагаю бмв рассмотреть гонки грузовиков, там по крайней мере весовая категория примерно как у новой м5
