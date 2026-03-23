Дэвид Култхард: «Антонелли – реальная угроза для титула Расселла»

Култхард назвал Антонелли угрозой для Расселла.

Бывший гонщик «Формулы-1» Дэвид Култхард предположил, что пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли способен помешать своему напарнику Джорджу Расселлу стать чемпионом 2026 года.

«Джордж знает о реальной угрозе для его титула. Это возможно, и в прошлом году мы видели такое на примере Ландо [Норриса] и Оскара [Пиастри]: «Макларен » предоставил им машину, они сражались за титул и чуть не проиграли Максу [Ферстаппену], отрыв составил пару очков.

Но может так случиться, что это единственный случай, когда в новой эре «Ф-1» «Мерседес» предоставил своим гонщикам такой отрыв.

Так что будем говорить прямо: за всеми этими «молодец, Кими» скрывается стремление Джорджа получить максимальное преимущество в Сузуке и на следующих Гран-при. Команда Кими должна делать то же самое.

Термин «товарищ по команде» вводит в заблуждение. Он тебе не товарищ. Если вы ладите вне трассы – отлично, но его успех становится твоей неудачей, и наоборот», – сказал Култхард в подкасте Up to Speed.

