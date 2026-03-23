Гюнтер Штайнер: «Леклер победит Хэмилтона. Главный фактор – возраст»
Штайнер оценил потенциальную борьбу Хэмилтона и Леклера.
Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP и бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил на вопрос, сможет ли Льюис Хэмилтон одолеть напарника Шарля Леклера в сезоне-2026.
«Думаю, преимущество Шарля в возрасте. Они очень близки по темпу, но в конце концов, думаю, Шарль победит Льюиса. Это мое мнение.
Для меня главный фактор – возраст. Если бы Льюис был на 10 лет моложе, то, возможно, все было бы иначе.
И в случае с возрастом дело не только в физической форме, но и в подходе к делу. Ведь также… Льюис – семикратный чемпион. Сколько титулов у Шарля? Ноль. У Леклера сильнее голод», – сказал Штайнер.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
Смысл? 7 титулов и 6 из картона. Шарль не только моложе, он просто лучше, как пилот. Среди текущих входит в тройку.
Ну уж не в трлйку, но в пятёрку точно
