Гюнтер Штайнер: «Леклер победит Хэмилтона. Главный фактор – возраст»

Штайнер оценил потенциальную борьбу Хэмилтона и Леклера.

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP и бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил на вопрос, сможет ли Льюис Хэмилтон одолеть напарника Шарля Леклера в сезоне-2026.

«Думаю, преимущество Шарля в возрасте. Они очень близки по темпу, но в конце концов, думаю, Шарль победит Льюиса. Это мое мнение.

Для меня главный фактор – возраст. Если бы Льюис был на 10 лет моложе, то, возможно, все было бы иначе.

И в случае с возрастом дело не только в физической форме, но и в подходе к делу. Ведь также… Льюис – семикратный чемпион. Сколько титулов у Шарля? Ноль. У Леклера сильнее голод», – сказал Штайнер.

«Феррари» в Китае все сделала правильно: дала шанс Хэмилтону и Леклеру в проигранной гонке
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
Смысл? 7 титулов и 6 из картона. Шарль не только моложе, он просто лучше, как пилот. Среди текущих входит в тройку.
Ответ Антон Якимцев
Ну уж не в трлйку, но в пятёрку точно
