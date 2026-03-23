  Дэймон Хилл о слухах про переход Ферстаппена в «Мерседес»: «Расселл всегда был временным решением»
Дэймон Хилл о слухах про переход Ферстаппена в «Мерседес»: «Расселл всегда был временным решением»

Хилл допустил, что в «Мерседесе» планируют заманить Расселла.

Чемпион «Ф-1» 1996 года Дэймон Хилл и бывший пилот Джонни Херберт обсудили положение в «Мерседесе» и возможный переход Макса Ферстаппена в немецкую команду.

«Кими [Антонелли] – протеже Тото [Вольффа, руководителя коллектива]. Вольфф поставил на кон свою репутацию, чтобы этот парень попал в команду. Кими не хочет его подводить. Он благодарен Тото, а Тото доволен тем, что Антонелли выиграл гонку [в Китае].

Тем временем Джордж [Расселл] пытается выложиться на полную, чтобы впечатлить команду – и я не знаю, сколько уже сезонов он старается. В прошлом году дело дошло до продления контракта – и этот процесс затянулся. Не было ощущения, что Тото жаждал продлить соглашение с Джорджем», – сказал Хилл в рамках подкаста Stay On Track.

Херберт же в ответ рассказал, что в «Мерседесе» не отказались от желания подписать гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Я вновь услышал небольшие слухи, что теперь, когда Макс не очень доволен текущим положением, его собираются забрать в «Мерседес». Это значит, что они избавятся от Джорджа».

Хилл отреагировал:

«Выходит, Джордж всегда был временным решением. Сейчас у него есть возможность стать чемпионом, но это не гарантирует ему будущее в «Мерседесе».   

Джонни Херберт согласен, что Ферстаппену нужно «заткнуться и гоняться»: «Дипломатия – это не его»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Planet F1
Да ладно вам. Джорджа немного помариновали, чтобы был более покладистым. У Расселла и вариантов то запасных не было. И зачем им в Мерседесе Макс, если у них есть Кими? Макларен вон спокойно без Макса обошёлся, так почему Мерседес не сможет? Если Макс в ближайшие 2-3 года снова не возьмёт титул, то у его статус будет как сейчас у Хэма ( типа всё было, но прошло).
Да, и Себу пришлось скитаться по командам, после РБР.
Разница только - Макс в РБР дольше продержался. Но, как-раз на разницу в возрасте.
