Хуан-Пабло Монтойя о Ферстаппене: «В комментариях пилотов всегда есть политический мотив. Нужно жаловаться и ныть – так все устроено»

Монтойя считает, что Ферстаппен ведет игру, жалуясь на «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя прокомментировал неоднократные жалобы лидера «Ред Булл » Макса Ферстаппена на машины 2026 года.

«Если бы Макс выигрывал все гонки, он бы не жаловался. Он просто выпускает пар, это другое.

Но жаловаться на то, что у тебя буст от батареи, а не от открытия антикрыла – это ведь то же самое, ты ускоряешься сильнее, чем должен был.

Когда гонялся в «Ф-1», у нас ничего не было. В «Индикаре» у нас была система push-to-pass, дополнительный буст. Реальность заключается в том, что это нужно для улучшения зрелищности. Люди не понимают теорию, которая за этим стоит. Зрители слишком прислушиваются к гонщикам и забывают, что в комментариях пилотов всегда есть политический мотив.

Если тебе что-то не нравится или что-то тебя сдерживает, ты пытаешься испортить все для остальных – это вполне искренне. Просто посмотрите: почему «Мерседес » жалуется, что старты небезопасны, или Карлос [Сайнс] это делает, а «Феррари» утверждает, что со стартами все идеально? Так все устроено. Нужно жаловаться и ныть.

[Жалобы Ферстаппена –] это просто выпуск пара. Я веду подкаст и говорил там, что «Ф-1» не должна такое позволять. Одно дело комментировать, иметь мнение – не говорю, что у тебя не должно быть своего мнения. Но нельзя вредить спорту, в котором ты сам выступаешь», – отметил эксперт.

Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен недоволен, потому что его машина не так быстра, как хотелось бы»

Джонни Херберт согласен, что Ферстаппену нужно «заткнуться и гоняться»: «Дипломатия – это не его»