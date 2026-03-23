2

Хуан-Пабло Монтойя о Ферстаппене: «В комментариях пилотов всегда есть политический мотив. Нужно жаловаться и ныть – так все устроено»

Монтойя считает, что Ферстаппен ведет игру, жалуясь на «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя прокомментировал неоднократные жалобы лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена на машины 2026 года.

«Если бы Макс выигрывал все гонки, он бы не жаловался. Он просто выпускает пар, это другое.

Но жаловаться на то, что у тебя буст от батареи, а не от открытия антикрыла – это ведь то же самое, ты ускоряешься сильнее, чем должен был.

Когда гонялся в «Ф-1», у нас ничего не было. В «Индикаре» у нас была система push-to-pass, дополнительный буст. Реальность заключается в том, что это нужно для улучшения зрелищности. Люди не понимают теорию, которая за этим стоит. Зрители слишком прислушиваются к гонщикам и забывают, что в комментариях пилотов всегда есть политический мотив.

Если тебе что-то не нравится или что-то тебя сдерживает, ты пытаешься испортить все для остальных – это вполне искренне. Просто посмотрите: почему «Мерседес» жалуется, что старты небезопасны, или Карлос [Сайнс] это делает, а «Феррари» утверждает, что со стартами все идеально? Так все устроено. Нужно жаловаться и ныть.

[Жалобы Ферстаппена –] это просто выпуск пара. Я веду подкаст и говорил там, что «Ф-1» не должна такое позволять. Одно дело комментировать, иметь мнение – не говорю, что у тебя не должно быть своего мнения. Но нельзя вредить спорту, в котором ты сам выступаешь», – отметил эксперт.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Согласен с гонщиком (каких был немного!).
Есть те, кого устраивает, и есть те, кого не устраивает.
И это относится не только к гонкам, а и ко многому другому!
Макс критиковал этот регламент еще на стадии разработки, и с его критикой многие согласны, а значит критика эта по существу, и он все же титулованный гонщик, имеет право голоса
