Андреа Стелла о параллелях с сезоном-2023: «Макларен» нацелен на схожий путь, но сейчас есть хорошая база»

Стелла сравнил ситуацию «Макларена» с 2023 годом.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла сообщил, что команда стремится повторить путь 2023 года: тогда британцы были худшими на старте сезона, но уже к середине стабильно боролись за подиумы.

«Мы нацелены пройти путь, схожий с тем, что был в 2023-м. Мы набрали ход, и это позволило перейти от подиумов в 2023 году к двойному титулу в 2025-м.

Есть фундаментальная разница: сейчас болид является хорошей базой. Скорее можно говорить о том, что машину еще можно развивать, в концептуальном плане все достойно. В 2023 году нам пришлось исправлять некоторые решения, выбирать другие аэродинамические концепции, потому что концепция 2022 года и начала 2023-го не смогла бы далеко нас завести.

А в этом году речь скорее о том, что нужно ускорить разработку, руководствуясь принципами, которые кажутся нам надежными. По степени развития мы пока немного отстаем от «Феррари » и «Мерседеса », – отметил босс.

