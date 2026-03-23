Фредерик Вассер: «Не уверен, что новые болиды подходят пилотажному стилю Леклера – но он работает над этим»

Вассер рассказал об адаптации Леклера к новой «Ф-1».

Руководитель «Феррари» считает, что у Шарля Леклера могут возникать некоторые трудности при адаптации к новым болидам «Ф-1»

«С точки зрения регламента был сделан большой шаг вперед, который требует больше времени на адаптацию и другой подход со стороны пилотов.

Шарль занимается этим. Не уверен, что эти болиды хорошо подходят его пилотажному стилю – но он работает над этим. У него превосходная способность считывать и понимать положение машины. Он очень умный и со всем разберется», – сказал Вассер.

«Ф-1» теперь сравнивают с «Марио Карт». И ведь действительно похожи!
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
1 комментарий
вы главное ему болид не ломайте , а эти сказки про проблему адаптации рассказывай своим внукам если есть. старый пердун который ели ели закончил сезон в прошлом году никак немог адаптироваться к болиду , а ту на , с новым регламентом сразу стал лучше 🤣
Спортивный босс «БМВ»: «Нынешняя «Ф-1» слишком далека от технологий в наших дорожных машинах»
3 минуты назад
Лиам Лоусон: «Команды работают с батареей непоследовательно. Из-за этого приходится действовать осторожно»
5 минут назад
Дэвид Култхард: «Антонелли – реальная угроза для титула Расселла»
35 минут назад
Гюнтер Штайнер: «Леклер победит Хэмилтона. Главный фактор – возраст»
46 минут назад
Хуан-Пабло Монтойя о Ферстаппене: «В комментариях пилотов всегда есть политический мотив. Нужно жаловаться и ныть – так все устроено»
сегодня, 10:11
Дэймон Хилл о слухах про переход Ферстаппена в «Мерседес»: «Расселл всегда был временным решением»
сегодня, 10:09
Андреа Стелла о параллелях с сезоном-2023: «Макларен» нацелен на схожий путь, но сейчас есть хорошая база»
сегодня, 09:38
Карлос Сайнс о карьере после «Ф-1»: «Не уйду из гонок. Возглавить команду? Пойти в «Ле-Ман» или «Дакар»? Не знаю»
сегодня, 08:46
Джонни Херберт согласен, что Ферстаппену нужно «заткнуться и гоняться»: «Дипломатия – это не его»
сегодня, 08:04
«Макларен»-2007 – лучший болид без титула в истории «Ф-1» по версии Autosport, 3 «Феррари» в топ-10
сегодня, 07:21
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
