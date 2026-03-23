Фредерик Вассер: «Не уверен, что новые болиды подходят пилотажному стилю Леклера – но он работает над этим»

Вассер рассказал об адаптации Леклера к новой «Ф-1».

Руководитель «Феррари » считает, что у Шарля Леклера могут возникать некоторые трудности при адаптации к новым болидам «Ф-1»

«С точки зрения регламента был сделан большой шаг вперед, который требует больше времени на адаптацию и другой подход со стороны пилотов.

Шарль занимается этим. Не уверен, что эти болиды хорошо подходят его пилотажному стилю – но он работает над этим. У него превосходная способность считывать и понимать положение машины. Он очень умный и со всем разберется», – сказал Вассер .

