Карлос Сайнс о карьере после «Ф-1»: «Не уйду из гонок. Возглавить команду? Пойти в «Ле-Ман» или «Дакар»? Не знаю»

Сайнс порассуждал о вариантах своего будущего после «Ф-1».

Пилот «Уильямса » поделился мнением о своем будущем после завершения карьеры в «Формуле-1».

«Стать руководителем команды? Я думал об этом, о том, понравится ли мне такая роль. Не знаю, не знаю, не знаю. Не знаю, где я окажусь в жизни.

Здесь есть несколько моментов – например, переезд в Великобританию со всей семьей. Что, если к тому времени у меня уже будут семья и дети и работа с девяти до пяти часов, чего у меня никогда не было? Я гонщик. Мне никогда не приходилось ходить в офис или что-то в этом роде. Не знаю, захочу ли я этим заниматься и буду ли готов.

В теории я бы хорошо справился? Так говорят. Думал ли я об этом? Да, но я не знаю. Считаю ли я, что из меня вышел бы хороший руководитель команды? Не знаю. Создать собственную команду? Нет, думаю, здесь слишком много хлопот. Это уже чересчур.

Может, роль амбассадора… Не знаю, подойдет ли мне должность руководителя. Но, мне кажется, я мог бы оказать положительное влияние на другие аспекты команды «Формулы-1». Если учитывать мои знания и умение контролировать действия пилотов и команды инженеров, то я мог бы найти подходящую работу или что-то в этом роде.

Не знаю, понравилось бы мне быть лидером команды или тем, кто выкладывается изо всех сил. В этом смысле я остаюсь открытым к любой возможности. Но это все произойдет потом.

Я точно не уйду из гонок. Я спортсмен. У меня есть соревновательный дух. Я люблю побеждать везде. Я борюсь в любой категории, где, как считаю, у меня есть шанс победить.

Не знаю. Я продолжу выступать в гонках. Не знаю, будет ли это «Ле-Ман», «Дакар» или… не знаю. К тому моменту могут появиться другие привлекательные категории, но, думаю, я продолжу выступать там, где смогу поддерживать свою активность», – сказал Сайнс.

