Джонни Херберт согласен, что Ферстаппену нужно «заткнуться и гоняться»: «Дипломатия – это не его»

Херберт согласился, что Ферстаппену необходимо «заткнуться».

Чемпион мира 1996 года Дэймон Хилл и экс-пилот «Формулы-1» Джонни Херберт обсудили жалобы гонщика «Ред Булл » Макса Ферстаппена на новые машины в подкасте Stay On Track.

Хилл спросил, нужно ли Ферстаппену «просто заткнуться и гоняться до конца своих дней», на что Херберт ответил:

«Во многих отношениях – да. Всегда приятно управлять лучшей машиной, и ты неизбежно страдаешь не в самой сильной.

Его карьера пока что складывалась неплохо. И он может еще многого достичь в «Формуле-1», будь то новый титул или даже три. Но дипломатия – это не его».

Хилл поделился своими мыслями:

«Он всегда выдает прямое и честное мнение. Он говорит то, что думает. Проблема в том, что сейчас у него нет машины, которая позволяет побеждать, поэтому все выглядит так, что он жалуется из-за этого. Не обязательно из-за самой «формулы».

Как человек, который отстаивает то, чем должна быть «Формула-1» и чего хотят от нее пилоты, он будет услышан, ведь «Формула-1 » не хочет, чтобы Макс решил искать острые ощущения где-то еще».

