  • Джонни Херберт согласен, что Ферстаппену нужно «заткнуться и гоняться»: «Дипломатия – это не его»
Херберт согласился, что Ферстаппену необходимо «заткнуться».

Чемпион мира 1996 года Дэймон Хилл и экс-пилот «Формулы-1» Джонни Херберт обсудили жалобы гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на новые машины в подкасте Stay On Track.

Хилл спросил, нужно ли Ферстаппену «просто заткнуться и гоняться до конца своих дней», на что Херберт ответил:

«Во многих отношениях – да. Всегда приятно управлять лучшей машиной, и ты неизбежно страдаешь не в самой сильной.

Его карьера пока что складывалась неплохо. И он может еще многого достичь в «Формуле-1», будь то новый титул или даже три. Но дипломатия – это не его».

Хилл поделился своими мыслями:

«Он всегда выдает прямое и честное мнение. Он говорит то, что думает. Проблема в том, что сейчас у него нет машины, которая позволяет побеждать, поэтому все выглядит так, что он жалуется из-за этого. Не обязательно из-за самой «формулы».

Как человек, который отстаивает то, чем должна быть «Формула-1» и чего хотят от нее пилоты, он будет услышан, ведь «Формула-1» не хочет, чтобы Макс решил искать острые ощущения где-то еще».

Марио Андретти о недовольстве Ферстаппена «Ф-1»: «Макс привык, что все складывается в его пользу. Задача гонщика – играть с теми картами, которые есть»

Йос Ферстаппен о регламенте-2026: «Если называешь это гонками, значит, вообще ничего не понимаешь в «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
Причём тут машина, если Макс критикует регламент?!
Ответ Alex1307
И Херберт не первый, кто так говорит, выглядит как осознанная манипуляция. Причём у Ферстаппена были претензии к регламенту задолго до, вроде как это известно, но люди, которые варятся в F1, как бы забывают об этом.
Ответ Дмитрий Дудников
Это и есть осознанная манипуляция. Причём говорят только о Максе, хотя регламент критикуют Норрис и Сайнс, как минимум
а Херберту было бы хорошо просто заткнуться)
