«Макларен»-2007 – лучший болид без титула в истории «Ф-1» по версии Autosport, 3 «Феррари» в топ-10

«Макларен» Хэмилтона и Алонсо назван сильнейшей машиной без чемпионства.

Издание Autosport составило рейтинг лучших болидов в истории «Формулы-1», которые не принесли пилотам и командам титулы.

Первую строчку занял «Макларен» 2007 года Льюиса Хэмилтона и Фернандо Алонсо. Тогда гонщики уступили одно очко Кими Райкконену из «Феррари», а британский коллектив исключили из Кубка конструкторов.

В список попали три «Феррари» – 1951, 1974-1975 и 2018 годов.

Лучшие болиды без титула в истории «Формулы-1» (Autosport)

1. «Макларен» MP4-22 (2007 год)

2. «Феррари» 375 (1951)

3. «БРМ» P261 (1964-1966)

4. «Уильямс» FW17 (1995)

5. «Ред Булл» RB5 (2009)

6. «Феррари» 312B3-74 (1974-1975)

7. «Макларен» MP4-20 (2005)

8. «Макларен» MP4-15 (2000)

9. «Феррари» SF71H (2018)

10. «Лотус» 18 (1960-1961)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
Прошлогодний РБ на котором Макс больше всех побед одержал тоже достоин тут находиться , да и Мерседес 21 года точно серьезные был аппарат чем Феррари 18
У Мерседеса 21 был КК
Неправильно. Тебе здесь любой фанат легко докажет, что прошлогодний РБ пятая-шестая машина по скорости, а за титул боролась исключительно из-за скилла Макса. По Мерседесу 2021 непонятно, потому что 50 процентов утверждают что болид был ракета, а другие 50 процентов утверждают что было 7-ми кратное превозмогание.
Как по мне то Мак 2005 года должен гораздо выше быть
После финальной гонки в Бразилии 2007 топливо двух болидов по результатам проверки не соответствовало регламенту. Вильямс Росберга и ещё какой-то, надо бы воспользоваться поиском, освежить. В обычной гонке это дисквал без вариантов. Но ФИА спустила дело на тормозах, не став пересматривать итоги гонки.
Было такое. Но в ФИА это был последний год, когда подсуживало Феррари. Как только Тодт ушел из Феррари, помощь прекратилась
Прошлогодний РБ на котором Макс больше всех побед одержал тоже достоин тут находиться , да и Мерседес 21 года точно серьезные был аппарат чем Феррари 18
"...рейтинг лучших болидов в истории «Формулы-1», которые не принесли пилотам и командам титулы."
W12 таки завоевал КК для трехлучевых)
Феррари 18 года лучший болид? Что?🤦‍♂️
Если бы не дисквалификация, 4/22 взял бы Кубок Конструкторов, даже с двумя промахами Хэмильтона на последних гонках. Отличная машина без Ньюи, получилась
