«Макларен»-2007 – лучший болид без титула в истории «Ф-1» по версии Autosport, 3 «Феррари» в топ-10

«Макларен» Хэмилтона и Алонсо назван сильнейшей машиной без чемпионства.

Издание Autosport составило рейтинг лучших болидов в истории «Формулы-1», которые не принесли пилотам и командам титулы.

Первую строчку занял «Макларен» 2007 года Льюиса Хэмилтона и Фернандо Алонсо . Тогда гонщики уступили одно очко Кими Райкконену из «Феррари », а британский коллектив исключили из Кубка конструкторов.

В список попали три «Феррари» – 1951, 1974-1975 и 2018 годов.

Лучшие болиды без титула в истории «Формулы-1» (Autosport)

1. «Макларен» MP4-22 (2007 год)

2. «Феррари» 375 (1951)

3. «БРМ» P261 (1964-1966)

4. «Уильямс » FW17 (1995)

5. «Ред Булл» RB5 (2009)

6. «Феррари» 312B3-74 (1974-1975)

7. «Макларен» MP4-20 (2005)

8. «Макларен» MP4-15 (2000)

9. «Феррари» SF71H (2018)

10. «Лотус» 18 (1960-1961)

