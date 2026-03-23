«Макларен»-2007 – лучший болид без титула в истории «Ф-1» по версии Autosport, 3 «Феррари» в топ-10
Издание Autosport составило рейтинг лучших болидов в истории «Формулы-1», которые не принесли пилотам и командам титулы.
Первую строчку занял «Макларен» 2007 года Льюиса Хэмилтона и Фернандо Алонсо. Тогда гонщики уступили одно очко Кими Райкконену из «Феррари», а британский коллектив исключили из Кубка конструкторов.
В список попали три «Феррари» – 1951, 1974-1975 и 2018 годов.
Лучшие болиды без титула в истории «Формулы-1» (Autosport)
1. «Макларен» MP4-22 (2007 год)
2. «Феррари» 375 (1951)
3. «БРМ» P261 (1964-1966)
4. «Уильямс» FW17 (1995)
5. «Ред Булл» RB5 (2009)
6. «Феррари» 312B3-74 (1974-1975)
7. «Макларен» MP4-20 (2005)
8. «Макларен» MP4-15 (2000)
9. «Феррари» SF71H (2018)
10. «Лотус» 18 (1960-1961)
W12 таки завоевал КК для трехлучевых)