Гонщики MotoGP пожаловались на удары обломками асфальта на Гран-при Бразилии. Сессии уик-энда откладывали из-за дыры на трассе
Гонщик «Ямахи» Алекс Ринс и выступающий за «Грезини» Алекс Маркес сообщили, что чувствовали удары обломками асфальта на Гран-при Бразилии.
«Я не видел, чтобы на трассе где-то не хватало асфальта. Но один кусочек асфальта ударил мне по пальцу, это правда», – сообщил Ринс.
Испанец также добавил в интервью DAZN:
«Спросите у моего пальца, чувствовал ли я камешки, летевшие в 11-м и 12-м поворотах – один из них ударил по мне. Это случилось на старте гонки. Я не стал ехать медленнее, но это меня беспокоило, ведь я торможу этим пальцем».
Соотечественник Ринса Маркес получил удар по руке и также высказался о проблеме.
«В десятом и 11-м поворотах вылетал асфальт, все эти камешки и так далее. Просто неприемлемые условия, откровенно говоря», – заявил Алекс.
Воскресную гонку сократили с 31 до 23 кругов из-за «деградации трассы» – о решении было объявлено непосредственно перед стартом.
В субботу сессии MotoGP и младших серий были отложены из-за большой дыры на главной прямой, которая образовалась из-за проливных дождей.
