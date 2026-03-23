Гонщики MotoGP пожаловались на удары обломками асфальта на Гран-при Бразилии. Сессии уик-энда откладывали из-за дыры на трассе

Пилотов MotoGP задело фрагментами асфальта в Бразилии.

Гонщик «Ямахи» Алекс Ринс и выступающий за «Грезини» Алекс Маркес сообщили, что чувствовали удары обломками асфальта на Гран-при Бразилии.

«Я не видел, чтобы на трассе где-то не хватало асфальта. Но один кусочек асфальта ударил мне по пальцу, это правда», – сообщил Ринс.

Испанец также добавил в интервью DAZN:

«Спросите у моего пальца, чувствовал ли я камешки, летевшие в 11-м и 12-м поворотах – один из них ударил по мне. Это случилось на старте гонки. Я не стал ехать медленнее, но это меня беспокоило, ведь я торможу этим пальцем».

Соотечественник Ринса Маркес получил удар по руке и также высказался о проблеме.

«В десятом и 11-м поворотах вылетал асфальт, все эти камешки и так далее. Просто неприемлемые условия, откровенно говоря», – заявил Алекс.

Воскресную гонку сократили с 31 до 23 кругов из-за «деградации трассы» – о решении было объявлено непосредственно перед стартом.

В субботу сессии MotoGP и младших серий были отложены из-за большой дыры на главной прямой, которая образовалась из-за проливных дождей.

Фото: соцсети Германа Гарсии Касановы