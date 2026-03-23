Сын Тото Вольффа назвал Алонсо любимым пилотом
Вольфф-младший сообщил, что болеет за Алонсо.
Джек Вольфф, сын исполнительного директора «Мерседеса» Тото Вольффа, ответил на вопрос о любимом пилоте «Формулы-1».
Восьмилетний Джек, занимающийся картингом, не стал называть действующего или бывшего гонщика «Мерседеса».
«Фернандо Алонсо. Потому что он двукратный чемпион мира. Просто он мне очень нравится», – сказал Вольфф-младший во время совместного интервью с отцом.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети IAME Series Italy
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Фанаты Алонсо которые за него с детства,уже вырастили своих потомков которые так же болеют за Алонсо. Фонс уже будто вечность в гонках и всегда держит марку.
это удивительный ответ на самом деле для восьмилетки, который видит пилота на последних местах и понимает его крутость
Алонсо гуру минимизации, ему даже самовоз не надо, достаточно околосамовоз дать и он все сделает
Какие-то не те кассеты малолетка нашел дома похоже.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем