Сын Тото Вольффа назвал Алонсо любимым пилотом

Вольфф-младший сообщил, что болеет за Алонсо.

Джек Вольфф, сын исполнительного директора «Мерседеса» Тото Вольффа, ответил на вопрос о любимом пилоте «Формулы-1».

Восьмилетний Джек, занимающийся картингом, не стал называть действующего или бывшего гонщика «Мерседеса».

«Фернандо Алонсо. Потому что он двукратный чемпион мира. Просто он мне очень нравится», – сказал Вольфф-младший во время совместного интервью с отцом.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети IAME Series Italy
Фанаты Алонсо которые за него с детства,уже вырастили своих потомков которые так же болеют за Алонсо. Фонс уже будто вечность в гонках и всегда держит марку.
это удивительный ответ на самом деле для восьмилетки, который видит пилота на последних местах и понимает его крутость
Алонсо гуру минимизации, ему даже самовоз не надо, достаточно околосамовоз дать и он все сделает
Какие-то не те кассеты малолетка нашел дома похоже.
