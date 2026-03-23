Сын Тото Вольффа назвал Алонсо любимым пилотом

Вольфф-младший сообщил, что болеет за Алонсо.

Джек Вольфф, сын исполнительного директора «Мерседеса » Тото Вольффа , ответил на вопрос о любимом пилоте «Формулы-1».

Восьмилетний Джек, занимающийся картингом, не стал называть действующего или бывшего гонщика «Мерседеса».

«Фернандо Алонсо . Потому что он двукратный чемпион мира. Просто он мне очень нравится», – сказал Вольфф-младший во время совместного интервью с отцом.

