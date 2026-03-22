Джанкарло Физикелла: «20 лет без побед итальянцев – это было слишком долго. Антонелли даже не родился, когда я выиграл»

Физикелла отреагировал на то, что Антонелли прервал победную засуху для Италии.

Бывший пилот «Формулы-1» Джанкарло Физикелла высказался о победе гонщика «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на Гран-при Китая .

До уик-энда в Шанхае Физикелла оставался последним итальянцем, побеждавшим в гонках «Ф-1» – Джанкарло выиграл в составе «Рено» на Гран-при Малайзии -2006.

«Учитывая тот факт, что я выиграл 20 лет назад, Кими даже не родился!

Просто замечательно. Я рад за него, горжусь им. Честно говоря, это слишком долго – 20 лет без итальянских пилотов на верхней ступени подиума.

Кими провел фантастический уик-энд. Как и я в Малайзии 20 лет назад, он уже в практике был очень силен, затем завоевал поул-позицию и выиграл гонку, лидировал от первого до последнего круга. Практически идеальное выступление.

В Италии все говорят о Кими, и все счастливы. Что касается меня, в воскресенье и понедельник после гонки мне звонили все журналисты, каналы – все. И это с учетом того, что я давно завершил выступления в «Ф-1». Не сказал бы, что про меня забыли, но теперь я снова знаменит!

У Кими есть шанс вновь победить, и не один раз, а несколько. У него те же возможности, что и у Расселла, а сейчас у «Мерседеса» лучшая машина, так что у него 50-процентный шанс на победы.

Важно двигаться от гонки к гонке, без давления. Если он финиширует вторым, ему нечего терять, и это нормально – уже фантастика, если он второй. А победа – еще лучше. Он может оказать давление на Расселла .

Пока что «Феррари», похоже, является второй по силе командой, и она способна выступать хорошо. Это была бы очень классная борьба среди лидеров, и ради всех итальянцев будем надеяться, что так и получится: с одной стороны Кими, с другой «Феррари», – сообщил Физикелла.

