2

Марио Андретти: «Не завидую гонщикам, которым нужно переучиваться всему»

Андретти не завидует пилотам, которые осваиваются в новых болидах.

Чемпион «Формулы-1» 1978 года и директор «Кадиллака» Марио Андретти высказался о форме Серхио Переса и Валттери Боттаса, а также признал, что адаптация к новым машинам является серьезным вызовом.

«Если честно, они не совсем в тонусе. Оба не были в кокпите как минимум сезон. Они очень осторожно действуют с новой техникой, чтобы не создавать больше работы, чем нужно.

Что касается первых откликов, нам не хватает прижимной силы и особенно стабильности задней части. Я постоянно это слышу от них.

Другой вопрос – понимание того, как эффективно использовать силовую установку, сохранять заряд батареи и тому подобное. Но такая проблема не только у нас. Если не считать, скажем, «Мерседес» и «Феррари», похоже, все тщательно изучают, как улучшить ситуацию. Будет интересно посмотреть, кто справится по мере развития.

Если говорить о пилотах, им нужно резко переучиваться, как использовать педаль тормоза, как использовать все, чтобы выжимать максимум из шасси. Не сказал бы, что я завидую гонщикам в данный момент. Пожалуй, я рад, что нахожусь в стороне», – заявил Андретти в подкасте Drive to Wynn.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
logoВалттери Боттас
Марио Андретти
Кадиллак
регламент
logoФормула-1
logoСерхио Перес
logoМерседес
logoФеррари
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
