  • MotoGP. Гран-при Бразилии. Беццекки выиграл 4-ю гонку подряд и возглавил чемпионат, Мартин – 2-й, ди Джанантонио – 3-й, Марк Маркес – 4-й
Беццекки стал лидером MotoGP после победы в Бразилии.

Гонщик «Априлии» Марко Беццекки выиграл Гран-при Бразилии и стал новым лидером сезона, сместив Педро Акосту из «КТМ», который финишировал седьмым.

Хорхе Мартин стал вторым и принес «Априлии» дубль, третье место занял пилот «ВР46» Фабио ди Джанантонио. Лидер «Дукати» Марк Маркес боролся за подиум, но остался четвертым, его напарник Франческо Баньяя сошел после падения.

Для Беццекки победа стала четвертой подряд в основных гонках. Итальянец завершил сезон-2025, выиграв Гран-при Португалии и Валенсии, а в 2026-м стал сильнейшим в Таиланде.

MotoGP

Гран-при Бразилии

Международный автодром имени Айртона Сенны, Гояния

22 марта 2026 года

Гонка

1. Марко Беццекки («Априлия») – 23 круга

2. Хорхе Мартин («Априлия») +3,231

3. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +3,780

4. Марк Маркес («Дукати») +4,089

5. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +8,403

6. Алекс Маркес («Грезини») +8,918

7. Педро Акоста («КТМ») +10,687

8. Фермин Альдегер («Грезини») +11,359

9. Жоан Зарко («ЛЧР») +12,907

10. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +16,370

11. Лука Марини («Хонда») +18,529

12. Франко Морбиделли («ВР46») +19,980

13. Диого Морейра («ЛЧР») +21,322

14. Алекс Ринс («Ямаха») +22,699

15. Энеа Бастианини («Тек 3») +23,840

16. Фабио Куартараро («Ямаха») +26,403

17. Топрак Разгатлиоглу («Прамак») +30,287

18. Маверик Виньялес («Тек 3») +36,397

Сошли:

Хоан Мир («Хонда»)

Франческо Баньяя («Дукати»)

Брэд Биндер («КТМ»)

Джек Миллер («Прамак»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Марко Беццекки – 56 очков

2. Хорхе Мартин – 45

3. Педро Акоста – 42

4. Фабио ди Джанантонио – 37

5. Марк Маркес – 34

MotoGP. Гран-при Бразилии. Маркес выиграл спринт, ди Джанантонио – 2-й, Мартин – 3-й

MotoGP. Гран-при Бразилии. Ди Джанантонио выиграл поул, Беццекки – 2-й, Маркес – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Да, хорошо. Априлия в порядке. Без и Мартинатор топ пара. Маркесу придется выгрызать каждую гонку.
Баньяя пробивает очередное дно. Совсем психологически развалился.
Вот этот сезон будет интересным. Без доминирования Маркеса.
Ну пока намечается доминирование априлии, что тоже не есть хорошо
Это будет очень интересный чемпионат, интрига что надо
Классный чемп!!!Так держать.Акоста,Маркес мл. пусть подтягиваются
Рекомендуем
Главные новости
Хуан-Пабло Монтойя о Ньюи: «Сапожник должен заниматься обувью. Эдриан – техник, а не политик»
10 минут назад
Кроуфорд заменит Алонсо в «Астон Мартин» в 1-й практике перед Гран-при Японии
20 минут назад
Фернандо Алонсо: «У «Астон Мартин» по-прежнему много проблем – сложно предположить, сколько времени нам понадобится»
35 минут назад
Пьер Гасли о новой «Ф-1»: «Это все еще быстрейшие машины в мире»
38 минут назад
Аяо Комацу: «Никому об этом не говорил, но ставил перед «Хаасом» задачу по итогам Гран-при Китая занять 4-е место в чемпионате»
сегодня, 13:45
Изак Аджар об отмене Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии: «Чем больше мы проводим гонок – тем лучше понимаем свою машину»
сегодня, 13:14
У Уитли постоянно возникали разногласия с Бинотто (Bild)
сегодня, 12:52
Дэймон Хилл: «Дайте Хэмилтону почувствовать запах победы – и мы внезапно видим перед собой другого человека»
сегодня, 12:42
Шарль Леклер: «Теперь окупается стабильность. Атакуя на пределе, ты можешь потерять больше»
сегодня, 12:23
Ральф Шумахер об угрозах Окону от фанатов Колапинто: «Обратная сторона историй от Netflix»
сегодня, 12:19
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
сегодня, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем