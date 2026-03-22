MotoGP. Гран-при Бразилии. Беццекки выиграл 4-ю гонку подряд и возглавил чемпионат, Мартин – 2-й, ди Джанантонио – 3-й, Марк Маркес – 4-й

Беццекки стал лидером MotoGP после победы в Бразилии.

Гонщик «Априлии» Марко Беццекки выиграл Гран-при Бразилии и стал новым лидером сезона, сместив Педро Акосту из «КТМ», который финишировал седьмым.

Хорхе Мартин стал вторым и принес «Априлии» дубль, третье место занял пилот «ВР46» Фабио ди Джанантонио. Лидер «Дукати» Марк Маркес боролся за подиум, но остался четвертым, его напарник Франческо Баньяя сошел после падения.

Для Беццекки победа стала четвертой подряд в основных гонках. Итальянец завершил сезон-2025, выиграв Гран-при Португалии и Валенсии, а в 2026-м стал сильнейшим в Таиланде.

MotoGP

Гран-при Бразилии

Международный автодром имени Айртона Сенны, Гояния

22 марта 2026 года

Гонка

1. Марко Беццекки («Априлия») – 23 круга

2. Хорхе Мартин («Априлия») +3,231

3. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +3,780

4. Марк Маркес («Дукати») +4,089

5. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +8,403

6. Алекс Маркес («Грезини») +8,918

7. Педро Акоста («КТМ») +10,687

8. Фермин Альдегер («Грезини») +11,359

9. Жоан Зарко («ЛЧР») +12,907

10. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +16,370

11. Лука Марини («Хонда») +18,529

12. Франко Морбиделли («ВР46») +19,980

13. Диого Морейра («ЛЧР») +21,322

14. Алекс Ринс («Ямаха») +22,699

15. Энеа Бастианини («Тек 3») +23,840

16. Фабио Куартараро («Ямаха») +26,403

17. Топрак Разгатлиоглу («Прамак») +30,287

18. Маверик Виньялес («Тек 3») +36,397

Сошли:

Хоан Мир («Хонда»)

Франческо Баньяя («Дукати»)

Брэд Биндер («КТМ»)

Джек Миллер («Прамак»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Марко Беццекки – 56 очков

2. Хорхе Мартин – 45

3. Педро Акоста – 42

4. Фабио ди Джанантонио – 37

5. Марк Маркес – 34

