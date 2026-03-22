Дэвид Култхард о сходе Алонсо из-за вибраций мотора: «Люди с отбойными молотками не говорят: «Не пойду на работу, потому что у меня руки болят»

Култхард сомневается, что вибрации «Хонды» угрожают здоровью Алонсо.

Бывший гонщик «Формулы-1» Дэвид Култхард высказался о вибрациях двигателя «Хонды», из-за которых мог пострадать пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо .

Испанец сошел из-за дискомфорта на Гран-при Китая , а после гонки заявил, что у него немели руки и ноги.

«Надо посмотреть на общую картину, и я рассуждаю, не зная, что чувствует гонщик в машине. Но я смотрел онборды, и у меня бывали проплешины на шинах – баланс смещается, и руль начинает вибрировать. Руль физически это делал. Я никогда не сходил на Гран-при, потому что ты хочешь заработать очки. Если предстоял пит-стоп, можно было поменять колеса.

Вы видели людей на стройке, которые целый день и каждый день работают с отбойными молотками? Они не говорят: «Нет, я не буду. Не пойду сегодня на работу, потому что у меня руки болят».

Может, это удобный предлог, чтобы «Хонда » оставалась в центре внимания? Подозреваю, вибрации скорее являются проблемой для надежности болида, чем для гонщика.

Вот что я скажу: пилот научился бы петь гимн страны задом наперед, жонглируя при этом бензопилами, если бы это дало ему лишнюю десятую секунды», – сказал британец в подкасте Up To Speed.

Болид «Ф-1» так трясется, что у Алонсо немеют руки и ноги. Это критически опасно – объясняем