  • Дэвид Култхард о сходе Алонсо из-за вибраций мотора: «Люди с отбойными молотками не говорят: «Не пойду на работу, потому что у меня руки болят»
24

Култхард сомневается, что вибрации «Хонды» угрожают здоровью Алонсо.

Бывший гонщик «Формулы-1» Дэвид Култхард высказался о вибрациях двигателя «Хонды», из-за которых мог пострадать пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

Испанец сошел из-за дискомфорта на Гран-при Китая, а после гонки заявил, что у него немели руки и ноги.

«Надо посмотреть на общую картину, и я рассуждаю, не зная, что чувствует гонщик в машине. Но я смотрел онборды, и у меня бывали проплешины на шинах – баланс смещается, и руль начинает вибрировать. Руль физически это делал. Я никогда не сходил на Гран-при, потому что ты хочешь заработать очки. Если предстоял пит-стоп, можно было поменять колеса.

Вы видели людей на стройке, которые целый день и каждый день работают с отбойными молотками? Они не говорят: «Нет, я не буду. Не пойду сегодня на работу, потому что у меня руки болят».

Может, это удобный предлог, чтобы «Хонда» оставалась в центре внимания? Подозреваю, вибрации скорее являются проблемой для надежности болида, чем для гонщика.

Вот что я скажу: пилот научился бы петь гимн страны задом наперед, жонглируя при этом бензопилами, если бы это дало ему лишнюю десятую секунды», – сказал британец в подкасте Up To Speed.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
Гран-при Китая
Дэвид Култхард
Формула-1
Хонда
Здоровье
Астон Мартин
Фернандо Алонсо
Господи, какой дурак… вибрационная болезнь не шутка, и она развивается как раз у такиз строителей. Вибрация на все тело это вообще невыносимо.
Ответ Arnat Seidalin
есть хорошие вибрации, я в клипе Satisfaction от Benny Benassi видел.
Так Алонсо и сам говорил если бы этот болид боролся в топ 3 , то лично он не обращал бы внимания на эти вибрации и гонялся б. А так какой смысл ? Астон проезжает условные тестовые круги в гонки и нормально, какой смысл ехать всю гонку если такие вибрации
Девид хотя бы охрану труда изучил , с отбойным молотком можно работать 20 минут , потом столько же отдыхать , и работать в вибро защищённых перчатках .
Работал я когда-то в испытательной лаборатории. Трясли на вибростенде подвесной бак от МиГ28 до разрушения. Включали с утра и бегом сваливали подальше, рядом невозможно было находиться, аж зубы чесались. А тут внутри на заднице сидеть.
Ответ Евгений Потапенко
МиГ29 извиняюсь
Стоило хотя бы болгаркой денёк поработать, прежде чем такое сравнение выкатывать. Говорят, говорят люди, что больше не могут, и с работы из-за этого уходят только в путь.
Ответ yarek
От болгарки-то какие вибрации? Причем такие, чтоб люди с работы уходили из-за этого.
Ответ Сергей Богатырёв
Ну, добро пожаловать к нам на производство, слесарем в пару к сварщику. Там и посмотрим, какие вибрации, высокие ли они, хорошо ли сочетаются между собой, и какого хера люди уходят, объясняя, что у них руки болят. Просто весь день надо корпуса прессов чистить, а не то что пару раз какую-нить муйню отрезать, как многие думают про болгарку. Не после одного дня уходят, конечно, и не все, но многие через время не выдерживают.
А эти люди со стройки заходят с отбойным молотком в руках в повороты на скорости 200+ км/ч, когда рядом с ними другие болиды мчатся?
Люди с отбойным молотком стоят на месте, а не несутся на высокой скорости с риском разбиться в смятку
Можно по всякому относится к Алонсо, но... Култхард несет бред
Сядь в болид и покажи как надо.
Но они не будут два часа долбить без прерывно, рабочее сстоять работают, ты едешь большим скоростью тебе не где отдохнуть .
Роди взрослый на уме как баба
