Джонни Херберт: «В «Ф-1» не хватало зрелищности. Если сезон – полная тоска, людям будет впадлу смотреть»
Херберт высказался о балансе между спортом и зрелищем в «Ф-1».
Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт высказался о том, что перед переходом на новые правила гонки были недостаточно интересными
«Вопрос в том, [«Ф-1»] это скорее спорт или зрелище? В конце концов, и то, и другое, но, пожалуй, зрелищности нам немного не хватало...
Если сезон – полная тоска, люди скажут: «Впадлу это смотреть» и будут следить за другими видами спорта», – сказал Херберт в подкасте Stay on Track.
«Ф-1» теперь сравнивают с «Марио Карт». И ведь действительно похожи!
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPFans
Золотое правило же, если что-то работает - не трогай
будущее за гибридами и электрическими машинами. когда это стало предельно понятно, Ф1 пришлось поменять регламент.