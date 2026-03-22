  • Джонни Херберт: «В «Ф-1» не хватало зрелищности. Если сезон – полная тоска, людям будет впадлу смотреть»
Джонни Херберт: «В «Ф-1» не хватало зрелищности. Если сезон – полная тоска, людям будет впадлу смотреть»

Херберт высказался о балансе между спортом и зрелищем в «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт высказался о том, что перед переходом на новые правила гонки были недостаточно интересными

«Вопрос в том, [«Ф-1»] это скорее спорт или зрелище? В конце концов, и то, и другое, но, пожалуй, зрелищности нам немного не хватало...

Если сезон – полная тоска, люди скажут: «Впадлу это смотреть» и будут следить за другими видами спорта», – сказал Херберт в подкасте Stay on Track.

«Ф-1» теперь сравнивают с «Марио Карт». И ведь действительно похожи!

Йос Ферстаппен о регламенте-2026: «Если называешь это гонками, значит, вообще ничего не понимаешь в «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPFans
регламент
logoФормула-1
logoДжонни Херберт
Какой слог, однако...
Ответ Ева без Адама
У переводчика вероятно
Формула-1 буквально била рекорды про просмотрам последние сезоны, откуда выводы про нехватку зрелищности?

Золотое правило же, если что-то работает - не трогай
Ответ Кирилл Мартыненко
а потом завод, проработавший 40 лет с советских времён, внезапно ломается. потому что его никто не трогал. погугли про Blockbuster - один из последних примеров. мог быть на месте Netflix сейчас, но в руководстве оказались твои братья по разуму.
будущее за гибридами и электрическими машинами. когда это стало предельно понятно, Ф1 пришлось поменять регламент.
Ответ Кирилл Мартыненко
очевидно, выводы из-за вала критики после введения нового регламента
