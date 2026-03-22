Дэвид Крофт: «Пока не представляю, что Антонелли начнет обыгрывать Расселла неделю за неделей»

Крофт призвал не переоценивать первый успех Антонелли в 2026-м.

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт проанализировал победу Андреа Кими Антонелли на Гран-при Китая и высказался о борьбе итальянца за титул с напарником по «Мерседесу » Джорджем Расселлом .

«Не надо оказывать на него такое давление. Чемпионаты выигрываются на протяжении 22 этапов сезона. За счет стабильности. А у него в соперниках – единственный пилот, который в прошлом году увидел клетчатый флаг в каждой гонке.

И Джордж на пике формы. Но он точно не даст Джорджу расслабиться. Скорость у него великолепная, он обладает блестящими способностями.

Он будет допускать ошибки. Можно вспомнить не только Макса [Ферстаппена], когда он был в таком возрасте, но и борьбу Оскара [Пиастри] с Ландо [Норрисом], разницу между пилотами, которые проводят третий и седьмой сезоны.

Опыт имеет значение, но, полагаю, он в подходящей команде. «Мерседес» будет его поддерживать, окружение тоже будет его поддерживать. Теперь вокруг него поднимется шум, будут ожидать, что он начнет обыгрывать Джорджа неделю за неделю. Пока я такого не представляю. Если так все и будет, значит, он лучше, чем мы считаем. Но ему нужно просто двигаться от гонки к гонке», – заявил эксперт.

