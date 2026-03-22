Карлос Сайнс: «Уильямс» в том же положении, что и «Макларен» в 2019-м»

Сайнс оценил шансы «Уильямса» повторить успех «Макларена».

«Думаю, каждая команда проходит путь полностью по-своему, но то состояние, в котором я увидел «Уильямс» в 2025-м – я бы сказал, что это было очень похоже на «Макларен» в 2019-2020 годах.

Не знаю, сколько времени уйдет у «Уильямса » [на прогресс] по сравнению с «Маклареном». Достигнутое «Маклареном» чемпионство – невероятно трудная задача.

Ведь даже если «Уильямс» сможет стать более конкурентоспособным в ближайшие годы, одержать победу – более трудная задача. Поэтому я поздравляю «Макларен» с достигнутым. Я бы сказал, что «Уильямс» в том же положении, что и «Макларен» в 2019-м.

«Уильямс» – это проект всей моей жизни, поскольку мне сейчас 31 год. Я чувствую, что могу провести следующие несколько лет своей карьеры с очень четкой целью – постараться помочь команде пробиться на лидеры», – отметил Сайнс .

