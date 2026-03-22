7

Карлос Сайнс: «Уильямс» в том же положении, что и «Макларен» в 2019-м»

Сайнс оценил шансы «Уильямса» повторить успех «Макларена».

Пилот «Уильямса» рассказал, сможет ли команда повторить путь «Макларена» к чемпионству.

«Думаю, каждая команда проходит путь полностью по-своему, но то состояние, в котором я увидел «Уильямс» в 2025-м – я бы сказал, что это было очень похоже на «Макларен» в 2019-2020 годах.

Не знаю, сколько времени уйдет у «Уильямса» [на прогресс] по сравнению с «Маклареном». Достигнутое «Маклареном» чемпионство – невероятно трудная задача.

Ведь даже если «Уильямс» сможет стать более конкурентоспособным в ближайшие годы, одержать победу – более трудная задача. Поэтому я поздравляю «Макларен» с достигнутым. Я бы сказал, что «Уильямс» в том же положении, что и «Макларен» в 2019-м.

«Уильямс» – это проект всей моей жизни, поскольку мне сейчас 31 год. Я чувствую, что могу провести следующие несколько лет своей карьеры с очень четкой целью – постараться помочь команде пробиться на лидеры», – отметил Сайнс.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт «Ф-1»
logoМакларен
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoУильямс
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не в том положении Вилки, мужик, они нигде столько денег не достанут, сколько Маки могли
Ответ Главный глор Глимта
Так у Вилок никаких проблем с деньгами нет, они даже пытались протолкнуть увеличение планки капитальных расходов (частично удалось), так что их владельцы готовы тратить больше.
Сайнс- гонщик, который уже мог бы дважды стать чемпионом....
Но предпочел переход в Феррари. Теперь пусть ест ягодки.
Ответ Ден Сяопин
Ну а какой гонщик не хочет быть в легендарной Феррари
Ответ Ден Сяопин
Конечно же он обыграл бы Норриса, он ведь всегда его выигрывал? Не нужно слепо верить местным экспертам, которые считают, что Норрис без Зака проиграет любому в пелетоне
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кроуфорд заменит Алонсо в «Астон Мартин» в 1-й практике перед Гран-при Японии
8 минут назад
Фернандо Алонсо: «У «Астон Мартин» по-прежнему много проблем – сложно предположить, сколько времени нам понадобится»
23 минуты назад
Пьер Гасли о новой «Ф-1»: «Это все еще быстрейшие машины в мире»
26 минут назад
Аяо Комацу: «Никому об этом не говорил, но ставил перед «Хаасом» задачу по итогам Гран-при Китая занять 4-е место в чемпионате»
56 минут назад
Изак Аджар об отмене Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии: «Чем больше мы проводим гонок – тем лучше понимаем свою машину»
сегодня, 13:14
У Уитли постоянно возникали разногласия с Бинотто (Bild)
сегодня, 12:52
Дэймон Хилл: «Дайте Хэмилтону почувствовать запах победы – и мы внезапно видим перед собой другого человека»
сегодня, 12:42
Шарль Леклер: «Теперь окупается стабильность. Атакуя на пределе, ты можешь потерять больше»
сегодня, 12:23
Ральф Шумахер об угрозах Окону от фанатов Колапинто: «Обратная сторона историй от Netflix»
сегодня, 12:19
Команда Ферстаппена по симрейсингу сменила название
сегодня, 12:08
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
59 минут назад
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем