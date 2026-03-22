  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  Алекс Албон: «Нельзя прятаться за проблемой с весом, болид «Уильямса» едет на трех колесах»
3

Алекс Албон: «Нельзя прятаться за проблемой с весом, болид «Уильямса» едет на трех колесах»

Албон обозначил проблемы «Уильямса».

Пилот «Уильямса» высказался о проблемах команды, подчеркнув, что трудности с избыточным весом болида не могут служить оправданиями слабых результатов.

«Сложно, сложно. С машиной происходит странное. Ничто не помогает исправить ситуацию. Трасса в Шанхае выявила наши слабости – и их оказалось больше, чем я ожидал.

Мы не можем прятаться за проблемой с весом, поскольку в конце концов другие машины из середины пелотона тоже не достигли минимального веса.

Может, у них и не так все плохо, как у нас, это точно, но у них все равно есть перевес. Так что разницу в темпе нельзя объяснить только этим фактором. У болида много проблем с балансом, также нам не хватает прижимной силы, поэтому… здесь совокупность факторов.

В ситуации с настройками мы лезем туда, где раньше ничего не меняли. Но ничто не помогает исправить положение. Уверен, в нескольких поворотах «Кадиллак» быстрее нас, по крайней мере если сравнивать с моим темпом.

Я просто пытаюсь понять, что происходит. Прямо сейчас главная проблема в том, что болид едет на трех колесах – и это нужно исправить», – сказал Албон.

Рейтинг силы на старте сезона «Ф-1»: «Макларен» и «Ред Булл» совсем безнадежны?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: es.motorsport.com
logoУильямс
logoФормула-1
logoАлександр Албон
Гран-при Китая
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Не ну трёхколёсный болид такого ещё не было, что-то новенькое молодцы
Ответ Turist-o
Не ну трёхколёсный болид такого ещё не было, что-то новенькое молодцы
Не молодцы, это явное нарушение регламента. Дисквал!
Ответ Turist-o
Не ну трёхколёсный болид такого ещё не было, что-то новенькое молодцы
Это примерно половина шестиколесного... А они запрещены.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Хуан-Пабло Монтойя о Ньюи: «Сапожник должен заниматься обувью. Эдриан – техник, а не политик»
9 минут назад
Кроуфорд заменит Алонсо в «Астон Мартин» в 1-й практике перед Гран-при Японии
19 минут назад
Фернандо Алонсо: «У «Астон Мартин» по-прежнему много проблем – сложно предположить, сколько времени нам понадобится»
34 минуты назад
Пьер Гасли о новой «Ф-1»: «Это все еще быстрейшие машины в мире»
37 минут назад
Аяо Комацу: «Никому об этом не говорил, но ставил перед «Хаасом» задачу по итогам Гран-при Китая занять 4-е место в чемпионате»
сегодня, 13:45
Изак Аджар об отмене Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии: «Чем больше мы проводим гонок – тем лучше понимаем свою машину»
сегодня, 13:14
У Уитли постоянно возникали разногласия с Бинотто (Bild)
сегодня, 12:52
Дэймон Хилл: «Дайте Хэмилтону почувствовать запах победы – и мы внезапно видим перед собой другого человека»
сегодня, 12:42
Шарль Леклер: «Теперь окупается стабильность. Атакуя на пределе, ты можешь потерять больше»
сегодня, 12:23
Ральф Шумахер об угрозах Окону от фанатов Колапинто: «Обратная сторона историй от Netflix»
сегодня, 12:19
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
сегодня, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем