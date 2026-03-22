Алекс Албон: «Нельзя прятаться за проблемой с весом, болид «Уильямса» едет на трех колесах»

Албон обозначил проблемы «Уильямса».

Пилот «Уильямса » высказался о проблемах команды, подчеркнув, что трудности с избыточным весом болида не могут служить оправданиями слабых результатов.

«Сложно, сложно. С машиной происходит странное. Ничто не помогает исправить ситуацию. Трасса в Шанхае выявила наши слабости – и их оказалось больше, чем я ожидал.

Мы не можем прятаться за проблемой с весом, поскольку в конце концов другие машины из середины пелотона тоже не достигли минимального веса.

Может, у них и не так все плохо, как у нас, это точно, но у них все равно есть перевес. Так что разницу в темпе нельзя объяснить только этим фактором. У болида много проблем с балансом, также нам не хватает прижимной силы, поэтому… здесь совокупность факторов.

В ситуации с настройками мы лезем туда, где раньше ничего не меняли. Но ничто не помогает исправить положение. Уверен, в нескольких поворотах «Кадиллак» быстрее нас, по крайней мере если сравнивать с моим темпом.

Я просто пытаюсь понять, что происходит. Прямо сейчас главная проблема в том, что болид едет на трех колесах – и это нужно исправить», – сказал Албон .

