  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Тото Вольфф об интересе к акциям «Альпин»: «Мерседес» не собирается создавать младшую команду»
В «Мерседесе» заверили, что не намерены превращать «Альпин» в младшую команду.

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф высказался об интересе команды к 24% акций коллектива «Альпин», который использует немецкий мотор.

По словам австрийца, «Мерседес» не собирается превращать французскую команду в младшую – как в случае с сотрудничеством «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз».

«Будучи акционером «Уильямса», я очень хорошо осознаю, что ни за что не захотел бы, чтобы кто-то вмешивался в мои дела или говорил мне, какого пилота выбрать или какие решения принять.

«Мерседес» не заинтересован в наличии младшей команды – я бы никогда не захотел создать такую. Суть проекта «Мерседеса» совсем не в этом – и точка», – сказал Вольфф.  

Флавио Бриаторе: «Переговоры о продаже акций «Альпин» ведутся не с Вольффом, а с «Мерседесом»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
logoАльпин
logoТото Вольфф
logoМерседес
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Лео Туррини: «Хэмилтон как рыба в воде с новыми правилами. Словно вернулся великий чемпион»
4 минуты назад
«Этот уик-энд надолго останется в нашей памяти». В «Мерседесе» высказались о выступлении Ферстаппена в NLS
35 минут назад
Фелипе Масса о новой «Ф-1»: «Команды были в полутора секундах друг от друга, теперь – в пяти. Просто ужасно»
46 минут назад
Карлос Сайнс: «Не жалею об уходе из «Макларена». Это правильное решение, принятое в подходящий момент»
сегодня, 12:58
Марио Андретти о целях «Кадиллака»: «Стабильно бороться за места в топ-10 или выше к концу сезона»
сегодня, 12:57
Йос Ферстаппен о регламенте-2026: «Если называешь это гонками, значит, вообще ничего не понимаешь в «Ф-1»
сегодня, 12:20
Марио Андретти о недовольстве Ферстаппена «Ф-1»: «Макс привык, что все складывается в его пользу. Задача гонщика – играть с теми картами, которые есть»
сегодня, 11:39
Основатель «Формулы Е»: «Хотел бы увидеть Алонсо в своей серии, но мне это кажется маловероятным»
сегодня, 11:11
Фредерик Вассер: «Хэмилтону теперь проще работать в «Феррари», ведь он участвовал в разработке болида с самого начала»
сегодня, 10:27
Себастьян Ожье об участии в WRC в 2027-м: «Не могу сказать. Мой путь в ралли подходит к концу»
сегодня, 09:36
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем