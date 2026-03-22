Тото Вольфф об интересе к акциям «Альпин»: «Мерседес» не собирается создавать младшую команду»

В «Мерседесе» заверили, что не намерены превращать «Альпин» в младшую команду.

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф высказался об интересе команды к 24% акций коллектива «Альпин», который использует немецкий мотор.

По словам австрийца, «Мерседес» не собирается превращать французскую команду в младшую – как в случае с сотрудничеством «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз».

«Будучи акционером «Уильямса», я очень хорошо осознаю, что ни за что не захотел бы, чтобы кто-то вмешивался в мои дела или говорил мне, какого пилота выбрать или какие решения принять.

«Мерседес» не заинтересован в наличии младшей команды – я бы никогда не захотел создать такую. Суть проекта «Мерседеса» совсем не в этом – и точка», – сказал Вольфф.

